Potrivit acestora, accidentul a avut loc la intrarea în municipiul Suceava dinspre Ipoteşti, iar victima, un bărbat de 42 de ani, a fost găsit decedat pe marginea drumului.

"Timp de peste 8 ore, poliţiştii au organizat 2 grupe distincte de criminalişti şi 12 echipe de cercetare, fiind valorificate elemente criminalistice, vizualizate ore întregi de filmări de pe camere de supraveghere din întreg arealul municipiului Suceava (cu accent pe zona Ipoteşti, Bosanci, Lisaura, Udeşti, municipiul Suceava). Au fost verificate în bazele de date peste 600 de autovehicule şi persoane. În ciuda indiciilor puţine, poliţiştii au reuşit în această dimineaţă să îl identifice pe principalul suspect, respectiv un bărbat de 41 ani din comuna Ipoteşti, bănuit că a condus vehiculul care l-a accidentat mortal pe un pieton de 42 de ani din comuna Ipoteşti", au transmis oficialii IPJ Suceava.

Şoferul a fost identificat la domiciliul său, fiind testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,28 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, a fost identificat vehiculul bănuit a fi implicat în evenimentul rutier.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de "ucidere din culpă" şi "părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia".