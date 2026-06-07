Descoperirea pune capăt unei căutări intense desfășurate timp de mai multe zile în zonele montane împădurite din apropierea orașului Kyoto.

James „Weston” Higginbotham, în vârstă de 20 de ani, a fost găsit mort sâmbătă, în apropiere de Kyoto, a anunțat familia într-o postare pe rețelele de socializare, scrie CNN.

„Familia noastră este devastată să anunțe că Weston a fost găsit decedat de o echipă voluntară de căutare și salvare într-o zonă montană din apropierea orașului Kyoto. Durerea pe care o simțim este imposibil de exprimat în cuvinte”, au transmis rudele.

Tânărul a fost căutat zile întregi de 100 de persoane

Poliția din Kyoto a declarat pentru CNN că trupul tânărului a fost găsit sâmbătă, în jurul orei 14:35, de voluntari care căutau în munții din zona Yamashina. Anchetatorii au precizat că nu există indicii privind o faptă criminală și că, deocamdată, nu vor face publică cauza decesului.

Pasionat de natură și drumeții, Weston a dispărut pe 29 mai, după ce s-a despărțit de părinți și de fratele său pentru a explora singur orașul Kyoto. Potrivit familiei, înainte de plecare avusese o discuție în contradictoriu cu mama sa, legată de utilizarea ChatGPT pentru orientarea în timpul călătoriei și de resursele necesare funcționării inteligenței artificiale.

Folosind aplicația Life360 pentru a-i urmări locația, părinții au observat că tânărul a urcat într-un tren și a vizitat mai multe magazine. I-au trimis mesaje pentru a afla unde merge, însă la scurt timp după aceea localizarea a fost dezactivată, un gest pe care mama sa l-a considerat neobișnuit.

Ultima imagine cu Weston a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zona Yamashina, unde acesta apărea mergând singur pe o potecă ce ducea spre un traseu montan din pădure.

Având în vedere poziția camerei și pasiunea tânărului pentru drumeții, poliția a început căutările în pădure pe 2 iunie. Operațiunea a fost însă îngreunată de o furtună care a adus vânt puternic și ploi abundente în regiune.

Autoritățile și-au exprimat îngrijorarea pentru siguranța sa, în cazul în care acesta se afla în munți în timpul fenomenelor meteo severe.

Operațiunea poliției, desfășurată timp de 72 de ore într-o zonă dens împădurită, s-a încheiat vineri. La căutări au participat peste 100 de polițiști, câini specializați și elicoptere.

Sâmbătă, familia Higginbotham a organizat propriile căutări, cu ajutorul localnicilor și al unei echipe private de salvare, concentrându-se asupra unor porțiuni din pădurile Yamashina care nu fuseseră verificate de poliție.

După găsirea trupului lui Weston, familia a mulțumit tuturor celor care au distribuit informații despre dispariția sa și au contribuit la operațiunile de căutare.

„Valul de bunătate și sprijin ne-a ajutat să trecem prin cele mai întunecate zile ale vieții noastre”, au transmis rudele. „Vă mulțumim pentru gândurile, rugăciunile și sprijinul oferit. Vom avea nevoie de ele acum mai mult ca oricând. Te vom iubi mereu, Weston.”