Un medic rezident de aproximativ 30 de ani a fost găsit decedat, sâmbătă după-amiază, la Spitalul Floreasca din București, după ce intrase în gardă.

"Printre cele mai mari vulnerabilităţi ale medicilor rezidenţi este faptul că aceştia de multe ori fac mai mult decât o gardă, prevăzută în contractul individual de muncă, de foarte multe ori chiar 3, 4, 5 gărzi, este un studiu al Asociaţiei Europene a Medicilor Rezidenţi unde se vorbeşte despre acest lucru, că în România se fac în medie 4-5 gărzi, cele mai multe fiind în specialităţile chirurgicale, şi în specialităţile de ATI, urgenţă, medicină internă, aceştia sunt şi colegii care stau cele mai multe ore peste program.

Cred că mulţi dintre ei sunt stresaţi în această perioadă şi din cauză că se tem pentru viitorul loc de muncă, nu au siguranţa zilei de mâine, medicii rezidenţi care ajung în ultimii ani bănuiesc că se gândesc la acest lucru, de asemenea şi incertitudinea salariilor pe viitor cred că este un factor de stres pentru colegi, şi preţurile în creştere pentru orice, le este greu să se întreţină, să-şi întreţină familia, acestea sunt principalele dificultăţi cu care se confruntă colegii", a spus Diana Nastasă.

Criză de personal în spitale

Medicii află greu despre concursurile pentru posturi, spune Diana Nastasă, şi sunt locuri puţine. "Avem nevoie de mai mulţi colegi în spitale, în timpul programului, şi mai ales în timpul gărzilor", afirmă ea.

"Se lansează concursuri pentru rezident de ultimul an, ocazional, sincer, destul de greu se află de ele, sunt centralizate pe un site guvernamental dar trebuie să cauţi activ ca să afli despre ele şi nu sunt foarte multe, majoritatea posturilor scoase la concurs sunt pentru medic specialist sau medic primar, deci trebuie să intre în posesia certificatului prima dată.

Medicii rezidenţi sunt de multe ori prima persoană cu care interacţionează pacienţii când ajung în unităţile sanitare, întotdeauna există un medic mare, cum le spunem, un medic specialist sau primar care supraveghează munca medicului rezident, noi nu avem drept de liberă practică în timpul Rezidenţiatului, trebuie să existe un senior în spate.

Sunt locuri în care personalul este insuficient, aici din ce am înţeles sunt probleme de normare a personalului şi nu ştiu sigur cum s-ar putea rezolva acestea, cert este că avem nevoie de mai mulţi colegi în spitale, în timpul programului, şi mai ales în timpul gărzilor.

Absolut toată lumea are probleme despre care nu vorbeşte cu nimeni, eu personal pot să spun că sunt mândră de colegii care rezistă, rezistă şi nu ştiu sincer unii dintre ei cum o fac, cei care au foarte multe gărzi, foarte multe ore de lucru, noi ne-am dori condiţii mai bune de muncă, o împărţire a timpului, o echilibrare a timpului de muncă şi timpului de viaţă personală, sper să se ajungă în viitor, în momentul de faţă însă ştiu că le este foarte greu unora dintre noi", a declarat pentru News.ro Diana Nastasă, preşedinte al Societăţii Multidisciplinare a Medicilor Rezidenţi.

Mesajul Societății Medicilor Rezidenţi

Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenţi a transmis, duminică, un mesaj de condoleanţe familiei medicului rezident de la Spitalul Floreasca, decedat sâmbătă, subliniind că acest caz nu este singular şi reprezintă semnalul de alarmă al unui sistem care "îşi epuizează şi îşi abandonează tinerii medici".

"Suntem profund devastaţi de moartea colegului nostru, medic rezident în anul V la Spitalul Floreasca, găsit fără suflare în timpul gărzii de sâmbătă. Transmitem condoleanţe familiei şi tuturor celor care l-au cunoscut.Acesta nu este un caz singular. Este semnalul de alarmă al unui sistem care îşi epuizează şi îşi abandonează tinerii medici", au transmis reprezentanţii Societăţii Multidisciplinare a Medicilor Rezidenţi, într-o postare pe Facebook.

Conform sursei citate, "gărzile interminabile, burnout-ul cronic, presiunea psihologică uriaşă şi stigmatizarea problemelor de sănătate mintală în spitale ucid".

"Medicii salvează vieţi, dar pe ei cine îi salvează?", se mai afirmă în postarea organizaţiei care îi reprezintă pe rezidenţi.