Situație disperată pentru crescătorii de oi. Au început să își vândă animalele după ce furajele s-au scumpit cu 50%

În plus, spun că tot mai greu reușesc să găsească oameni care să păzească turmele, pentru că mulți se angajează ciobani în străinătate pe bani mai mulți.

Internetul este plin de anunțuri de vânzare postate de fermieri care sunt dispuși să asigure chiar și transportul, doar ca să-și vadă turmele micșorate.



Cerealele s-au scumpit cu 50 la sută față de anul trecut, iar un miel mănâncă zilnic cel puțin cu kilogram de furaje.



Marian Cojocaru, fermier: „Anul trecut, am luat porumbul cu 1 leu kg, acum e un leu 50, 60, 70 bani kg. Fânul, la fel, s-a scumpit, era 10-15 lei balotul, acum e 20-30 lei balotul de fân. Deci nu rentează să îi ținem până la Pasti.”

Mihai Ilcea, fermier: „O să reducem din efective pe bază că nu se mai poate, la anul tot o să păstrăm tradiția, dar cu un efectiv mai mic, de la 450 undeva la 250. Și mâine dacă vine unul, le vând jumate.”



Acest fermier din județul Cluj crește de ani de zile mii de oi. Acum vrea să vândă o mare parte din turmă pentru că - spune el - cu greu mai găsește oameni dispuși să lucreze la stână.

Mulți ciobani preferă să lucreze în străinătate, pe salarii mult mai mari, în Italia sau Franța, unde câștigă peste 1000 de euro pe lună.



Cornel Revnic, fermier: „Foarte rar găsești câte un om bun, și stau o lună, două, o zi, și pleacă. Poți să aduci din Pakistan, găsești băieți buni, din India, dar e problemă cu limba, și până își fac imunitatea la frigurile de la noi."



Grigore Rus este din Bistrița Bârgăului, iar oieritul este tradiție de familie. Acum însă, mai are doar 250 de oi și 70 de miei și vrea să renunțe la toate animalele.

Grigore Rus, fermier: „Eu am cerut, când le-am pus pe internet, 600 de lei, iar acum am primit 300-350 de lei (per bucată). Le vând pentru că nu mai pot să continui această activitate.„



Constantin Stancu, președintele Asociatiei Crescătorilor de Ovine și Caprine Dolj: „Noi închidem aproape pe zero, noi nu putem să le dăm prețul pe care îl dă afară. Suntem pe piață cu ăia de afară, subvențiile nu sunt ca ăia de afară, sunt mai mici.”

Ministerul Agriculturii oferă un ajutor anual de 20 de lei pe cap de oaie și un sprijin zootehnic de 15,2 euro pe cap de animal.

În ceea ce privește prețul fripturii de Paște, fermierii spun că anul acesta carnea de miel în viu o să se vândă cu 22-25 de lei kilogramul, față de anul trecut când era 18-20 de lei.

