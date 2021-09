Circuitul bolnavului de COVID. Ce trebuie să faci dacă ai simptome sau dacă ai fost testat pozitiv

Ultimele 24 de ore continuă să aducă vești proaste. Aproape 11.000 de oameni au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS-CoV-2, iar 207 au murit. Doar 10 dintre cei care s-au stins era vaccinați, restul nu.

Unul dintre aceștia era administratorul public al orașului Bistrița. Ioan Peteleu avea 54 de ani și de două săptămâni, de când testul i-a ieșit pozitiv, era în izolare la domiciliu, supravegheat de la distanță de medicul de familie. Starea lui de sănătate s-a agravat brusc, spun rudele.

Socrul decedatului: ''Ieri am discutat cu el, cu fiică-sa și ieri după-masă a stat așa și a făcut de două ori din picioare și a fost gata.''

La rândul lor, medicii confirmă că tot mai mulți pacienți ajung la spital în stare critică după ce, inițial, au încercat să se trateze singuri acasă.

Poveștilor salvatorilor de la ambulanță sunt năucitoare.

Alexandru Crângașu, asistent medical: ''Un pacient tânăr, de 38 de ani. În momentul când am vrut să mergem cu el la spital a făcut o hemoragie digestivă superioară, urmată de convulsii. Am acordat primul ajutor și am cerut și sprijinul colegilor de pe echipajul tip C care l-au preluat."

Un singur echipaj poate să preia zilnic și 12 astfel de cazuri.

Georgian Ioniță, ambulanțier: ''Mergem înainte, trebuie să fim tot timpul prezenți."

Reporter: Văd că respirați greu, sunteți tot timpul pe fugă.

Georgian Ioniță, ambulanțier: "Exact, de dimineața până la final, tot timpul suntem așa. Contracronometru.''

Larisa Antal: ''Echipajul pe care îl vedeți, acum, în spatele meu, tocmai s-a întors de la un caz grav. Au venit, s-au dezechipat, s-au echipat la loc, a fost nebulizată mașina, după care se pregătesc să plece la noua intervenție.''

De câteva zile, mii de oameni numai din București sună disperați la 112 și cer să fie testați acasă. Pe lista de așteptare erau, miercuri, la prânz, aproape 3.000 de persoane. Echipajele pot să ajungă la adrese și după 3 zile.

Alice Grasu: "Oricât creștem capacitatea, numărul solicitărilor creste și mai mult."

Cei care au simptome pot suna la 112 pentru un test COVID sau pot să meargă să îl facă la o clinică privată contracost.

Apoi, odată diagnosticați cu SARS COV 2, oamenii trebuie să ia legătura cu medicul de familie. Acesta le dă tratamentul și îi monitorizează de la distanță. Cei care se știu cu boli cronice, pot vorbi și cu medicul curant.

În cazul în care situația se agravează, bolnavii trebuie să sune la 112 că să îi preia ambulanța și să îi ducă la camera de gardă.

În spitale, situația este cruntă. Aproape 12 mii de bolnavi sunt internați, iar 1320 dintre ei sunt la terapie intensivă.

La ora prânzului, în toată țara mai erau 5 paturi ATI libere pentru cei cu SARS-COV-2. Tocmai de aceea, în unitățile de primiri-urgențe, sunt peste 1200 de pacienți cu forme grave. 202 doar în spitalele din Capitală. 13 sunt intubați și ventilați mecanic.'

Tulpina Delta se răspândește extrem de repede și este foarte agresivă.

Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului "Matei Balş": ''Dacă eu mă infectez dau către zece persoane , dacă stau lângă un infectat fără mască e de ajuns un minut. Pentru că se transmite atât de ușor, voi avea număr mare de infecții și de acolo se vor selecta, mai ales pentru nevaccinate, cazuri severe."

Specialiștii avertizează că varianta Delta are o perioadă de incubație mai mică de cinci zile și poate fi confundată ușor cu o gripă sau o răceală.

Mai rău, chiar dacă pacientul pare că se simte relativ bine, starea i se poate deteriora extrem de repede.