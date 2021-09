Valul patru determină tot mai mulți români să se vaccineze. Peste 61.000 de doze au fost administrare în ultimele 24 de ore

Valul patru al pandemiei determină tot mai mulți români să se vaccineze împotriva Covid-19. În ultimele săptămâni, centrele de vaccinare din toată țara au înregistrat un aflux mai mare de oameni.

Cei mai mulți vin pentru administrarea celei de-a 3-a doze. Doar în ultimele 24 de ore, aproape 37.000 de români s-au vaccinat. Creșteri avem și la cei care vin pentru prima imunizare, peste 21.400 de marți până miercuri. Cu doza a doua s-au vaccinat 2.790 de persoane.

Reporter: Cum de ați luat acum decizia să faceți prima doză?

Doamnă: "Mai mult pentru constrângere, ce a apărut în ultimul timp, pentru serviciu, pentru protecție."

Tânără: "Pentru facultate, bineînțeles, că ne dorim cu toții fizic."

Tânără: "Abia așteptam să vină a 3 a doză. Atâta timp cât ceilalți oameni nu se vaccinează, vor apărea tulpini noi, automat vaccinul nu va face față, nu vom scăpa niciodată."

Doamnă: "Că să mă feresc și indemn pe toată lumea, toată familia mea a făcut, inclusiv nepotul care are 17 ani, s-a vaccinat."

Domn și doamnă: "Suntem medici, știm despre ce e vorba. Dacă s-ar vaccina toți, am scăpa mult mai repede."

La Craiova, au fost momente tensionate în fața unui centru de vaccinare, unde dimineață erau zeci de oameni la coadă. Cei care aveau programare, au vrut să intre în față, fară să stea la rând.

Din păcate, România este pe locul al 2-lea în Europa și pe 6 în lume la numărul de decese. Față de alte țari europene, ca Germania, Franța, Spania sau Portugalia, unde rata de vaccinare trece de 70%, noi suntem la coadă. Doar 28% din populația elegibilă este imunizată cu ambele doze și numai 1%cu o doză, lucru punctat, miercuri, și de premier.

Inclusiv specialiștii spun că mai avem mult de recuperat.

Octavian Jurma, specialist și cercetător în Timișoara: ''Vaccnicarea ne va ajuta să evităm valul cinci. Deși ne vaccinăm acum, dacă renunțăm din nou la vaccinare, cum s-a întâmplat în valul trei când am avut o rată foarte bună, dar când am ieșit din val am lăsat-o baltă, lumea nu s-a mai vaccinat, o să avem valul cinci în România și asta o spun cu toată răspunderea, pentru că nu avem cum să ne păzim prin imunizare naturală, cum se spune, prin infectare."

Cei care decid să se vaccineze primesc o zi liberă pentru fiecare doză și un tichet în valoare de 100 de lei.