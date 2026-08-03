Christopher Phillips, în vârstă de 60 de ani, a fost condamnat la aproape doi ani și jumătate de închisoare după ce a păstrat corpul mamei sale decedate într-un congelator și a încasat în mod fraudulos peste 78.000 de lire sterline din beneficiile sociale ale acesteia, relatează independent.co.uk.

Phillips a pledat anterior vinovat pentru împiedicarea înmormântării legale și decente a mamei sale, Silvia Phillips, în vârstă de 89 de ani, la locuința lor din Porthcawl, pe coasta de sud a Țării Galilor.

De asemenea, el și-a recunoscut vinovăția pentru două capete de acuzare de fraudă, deoarece nu a notificat Departamentul pentru Muncă și Pensii și nici Consiliul Local al comitatului Bridgend cu privire la decesul mamei sale, continuând astfel să primească beneficiile aferente.

Phillips a fost condamnat luni de Curtea Coroanei din Merthyr Tydfil.

Judecătoarea Tracey Lloyd-Clarke i-a aplicat o pedeapsă de doi ani și patru luni de închisoare.

Instanța a aflat că Phillips renunțase la serviciu pentru a deveni îngrijitor cu normă întreagă al mamei sale în lunile dinaintea morții acesteia, survenită la 8 martie 2023.

Cauza decesului nu a fost stabilită.

După moartea mamei sale, Phillips a cumpărat un congelator de tip ladă și i-a depozitat trupul în interior, în sufrageria locuinței.

Potrivit instanței, corpul era acoperit cu o pătură cu imprimeu leopard și fusese găsit alături de trandafiri și o felicitare aniversară pe care scria: „Pentru mama, de la Christopher și Tina”, Tina fiind câinele familiei.

După decesul mamei sale, Phillips a încasat în total 78.190,92 lire sterline din beneficii sociale.