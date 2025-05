Site-ul stirileprotv.ro a publicat cel mai citit articol din online în ziua turului doi al alegerilor prezidențiale 2025

Articolul live text dedicat scrutinului, a fost cel mai citit material online din România în acea zi, fiind accesat de 573.489 de cititori unici și înregistrând 861.320 afișări.

În momentele în care întreaga țară aștepta cu sufletul la gură primele rezultate ale turului 2, articolul a oferit în timp real cele mai relevante informații despre desfășurarea votului, prezența la urne, declarațiile candidaților și, cel mai important, rezultatele oficiale comunicate de Biroul Electoral Central. Datorită actualizărilor constante și a unei structuri ușor de urmărit, care a integrat texte, conținut video, infografice interactive și transmisii video live, articolul a devenit rapid referința principală de informare pentru publicul interesat de evoluția alegerilor.

Sorin Kosz, Editor in Chief Digital, PRO TV, a declarat: „Această performanță confirmă încrederea pe care publicul o are în redacția ȘtirilePROTV. Este rezultatul unei pregătiri minuțioase, care a început cu mult timp înainte de turul doi. Am tratat acest eveniment cu responsabilitate și profesionalism, iar echipa noastră editorială a livrat informații verificate și relevante, în timp real. Apreciem în mod special suportul colegilor din televiziune, care au promovat conținutul nostru online în toate momentele posibile ”.

Această realizare este o reconfirmare a poziției de lider a site-ului în peisajul media digital din România. Site-ul stirileprotv.ro rămâne angajat în misiunea de a oferi publicului știri relevante, echilibrate și bine documentate, cu precădere în momente-cheie pentru societatea românească. Zilnic, cele mai de actualitate știri pot fi citite pe site-ul stirileprotv.ro. Platforma este accesibilă de pe orice dispozitiv, oferind o experiență completă de informare.

