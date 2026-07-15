Printre trupele care vor cânta la această ediție se numără The Cure, Twenty One Pilots și Teddy Swims.

Unii tineri sunt prieteni de mulți ani, dar locuiesc în orașe diferite. Și-au dat întâlnire la Bonțida. Și-au adus de toate, și, mai ales, ce le-a lipsit anul trecut: ”Pernă, pentru că anul trecut mi-a lipsit și am dormit pe prosoape, tricouri.”

Electric Village, cum este numit campingul festivalului, este amenajat pe o suprafață de 10 hectare. Pentru unii, montarea cortului este o probă de îndemânare.

Tânăr: ”Cam două ore cu totul. O să avem o masă pliabilă cu vreo patru scaune, niște luminițe am văzut la cineva anul trecut și ne-a plăcut foarte mult”.

Dar nu toată lumea a avut grija cortului.

Renate Roca-Rozenberg, PR manager festival: ”Aproape 19.000 de oameni vom avea anul acesta în camping, care au cunoscuți și prieteni ... care s-au cazat în sat. Câteva mii de oameni care se cazează în Bonțida.”

Și căminele studențești din Cluj au fost o variantă de cazare. Prețurile au plecat de la 70 de lei.

Maria Macrea, director cămine UTCN Cluj-Napoca: ”Prețurile diferă în funcție de cameră dacă optează pentru un confort sporit, respectiv o cameră de două locuri, prețul va fi de 100 de lei pe zi. Pot să mânânce la cantina universității."

Cum deja a intrat în vigoare un cod galben de vreme rea pentru o parte din Transilvania, unii s-au pregatit pentru ploaie.

Tânăr: ”Am luat pelerine și sclipici. ”

Alții nu se orientează după prognoză, pentru că știu ce o să se întâmple. O pereche de cizme de cauciuc poate ajunge și la 300 de lei, iar pelerinele 40.

Vicențiu Grosu, director magazin: ”Avem paleți întregi de cizme, de pelerine. Vin și astăzi, vin și mâine stocuri.”

În noaptea de miercuri, 1 iulie, în zona de camping este programată o petrecere.