Unii dintre sinistrații din județul Galați folosesc ajutoarele de la stat după bunul plac. „I-a băut la crâșmă”

În timp ce mulți dintre ei au grijă de fiecare leu cheltuit și fac tot posibilul să revină la o viață normală, alții nu se mai dau duși din cârciumile din sat, spun vecinii. Unii au primit chiar și 25.000 de lei.

Toți cei sprijiniți de Guvern trebuie să vină cu documente care să demonstreze că și-au cumpărat materiale de construcție, electrocasnice sau mobilier.

Daniela Husein, sinistrată, comuna Pechea: „Acum nu mai pare nimic pentru că am lăsat să se usuce, am avut dezumidificatoare. Am pus din nou rigips, am dat cu var, am gletuit.”

Oamenii gospodari s-au apucat de treabă imediat după ce ploaia s-a oprit și apele s-au retras. Iar casele încep să arate la fel ca înainte de potopul care a măturat tot ce a întâlnit în cale. Cu banii primiți de la autorități și-au cumpărat ceea ce nu au mai putut recupera din noroi.

Maricica Ivașcu, sinistrată, comuna Pechea: „Am luat gresie, am luat o mașină de spălat. Ca să ne apucăm de-acuma.”

Bărbat: „Am cumpărat tot ce este pentru casă. Încă nu ne-a ajuns. Tot mai trebuie.”

Dar există și excepții.

Bărbat: „Noi i-am primit și alții i-a băut la crâșmă. În loc să meargă la muncă, cum mergem. Și uite mâinile cum mi se văd.”

Iancu Mușat, sinistrat, comuna Pechea: „Stă pe la baruri, fumează, bea”.

Alții încearcă să o ia cu totul de la capăt.

Femeie: „Am cumpărat fier să-mi fac casă.

Reporter: În altă parte?

Femeie: Da. În curte la mama mea.”

Chiar dacă pentru unii banii par puțini, ceilalți sunt mulțumiți că au primit, totuși, un sprijin. Valoarea unora dintre case înainte de inundații era mai mică decât ajutorul de la stat.

Alina Dumitrache, administrator public în comuna Pechea, jud. Galați: „Pentru casele vechi, valoarea impozabilă variază între 15.000 și 25.000 de lei. Iar pentru casele nou construite valoarea impozabilă este cuprinsă între 150.000 și 250.000 de lei."

În județul Galați, aproape 7.000 de case din 30 de localități au fost afectate de inundațiile din luna septembrie. Guvernul a alocat bani și pentru refacerea drumurilor din zona.

