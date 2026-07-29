Decizia vine după oprirea Unităţii 1 a Centralei Nucleare Cernavodă, ca urmare a scăderii debitului Dunării, relatează News.ro.

Vârful de consum pentru această săptămână este estimat la aproximativ 7.300 MW, cu circa 700 MW mai puţin faţă de nivelurile maxime din săptămânile precedente, pe fondul perioadei de concedii. Pentru acoperirea consumului, România va apela la importuri realizate în condiţii comerciale, care vor completa producţia internă estimată între 4.000 şi 4.300 MW, precizează reprezentanţii Transelectrica.

"În contextul opririi Unităţii 1 a Centralei Nucleare Cernavodă, ca urmare a condiţiilor de scădere a debitului Dunării, Sistemul Electroenergetic Naţional funcţionează în continuare în condiţii de siguranţă şi echilibru. Experţii Transelectrica monitorizează permanent evoluţiile şi prognozele din piaţa de energie, precum şi capacităţile de producţie disponibile, fiind pregătiţi să implementeze toate măsurile necesare pentru menţinerea siguranţei şi echilibrului Sistemului Electroenergetic Naţional", se arată într-un comunicat al Transelectrica.

Pentru săptămâna în curs, vârful de consum este estimat la aproximativ 7.300 MW, ceea ce înseamnă cu circa 700 MW mai puţin faţă de nivelurile maxime înregistrate în săptămânile precedente, pe fondul perioadei de concedii, precizează societatea.

"Producţia internă estimată se situează între 4.000 şi 4.300 MW, iar diferenţa necesară pentru acoperirea consumului va fi asigurată prin importuri realizate în condiţii comerciale. Cantităţile necesare consumului din România vor fi acoperite fără riscuri, în condiţiile în care capacitatea de schimb transfrontalier este de aproximativ 4.000 MW, atât pentru import, cât şi pentru export", menţionează documentul.

Conducerea Transelectrica informează că, în paralel, noi capacităţi însumând 324 MW urmează să primească acordul pentru intrarea în exploatare comercială. Dintre acestea, 176 MW reprezintă capacităţi de stocare, iar alţi 148 MW provin din capacităţi fotovoltaice şi eoliene. În acelaşi timp, alţi 990 MW se află în diverse faze de finalizare a documentaţiei necesare, după cum se arată în comunicatul Transelectrica.

Compania de stat Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare Cernavodă, a anunţat, luni, oprirea Unităţii 1 a centralei, din lipsă de apă cauzată de secetă. Ministerul Energiei a precizat că măsura este luată preventiv pentru a nu afecta pompele de răcire, întrucât defectarea acestora ar putea impune oprirea pentru până la un an de zile. Populaţia nu va fi afectată şi nu va plăti preţuri mai mari, au transmis oficialii Ministerului Energiei