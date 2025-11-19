Sindicaliștii din învățământ, protest față de tăierile de personal: „Profesorii nu sunt vinovații crizei din țară”. VIDEO

Stiri actuale
19-11-2025 | 16:50
protest educatie 19.11
Facebook / Fsli Romania

Sindicaliştii din învăţământ au protestat miercuri la prânz în faţa Ministerului Educaţiei şi Cercetării, exprimându-şi nemulţumirea faţă de planurile Guvernului de a reduce suplimentar cheltuielile de personal în sistem printr-un nou act normativ.

autor
Aura Trif

Protestatarii au cerut demisia ministrului Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, scandând: "Abrogare!".

protest educatie 19.11 protest educatie 19.11
protest educatie 19.11 protest educatie 19.11
protest educatie 19.11 protest educatie 19.11
protest educatie 19.11 protest educatie 19.11
protest educatie 19.11 protest educatie 19.11
protest educatie 19.11 protest educatie 19.11
protest educatie 19.11 protest educatie 19.11
protest educatie 19.11 protest educatie 19.11
protest educatie 19.11 protest educatie 19.11

"O nouă zi de protest în faţa Ministerului Educaţiei. În condiţiile în care, după măsurile aberante anti-educaţie dispuse prin Legea nr. 141/2025 şi actele subsecvente, învăţământul se confruntă deja cu lipsa personalului calificat, salarizare inadecvată, birocraţie excesivă şi un nivel crescut de stres profesional, Guvernul vrea să mai taie 10% din buget şi să creeze o criză fără precedent", au scris reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" pe Facebook.

Citește și
euromania
România vrea dezvoltare economică, dar stă mult mai prost decât restul Europei la educație. Avertisment de la Bruxelles

Trei sindicate din Educație au participat la protest

La protest au participat membri ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, ai Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi ai Federaţiei Naţionale Sindicale "Alma Mater".

"Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie 'Spiru Haret' şi Federaţia Naţională Sindicală 'Alma Mater' protestează faţă de intenţia Executivului de a reduce suplimentar cheltuielile de personal în sistemul de învăţământ, printr-un nou act normativ care se discută în aceste zile în spatele uşilor închise de la Palatul Victoria. Considerăm că o asemenea măsură este nu doar inoportună, ci şi profund nedreaptă, cu consecinţe grave asupra sistemului educaţional", transmiteau sindicaliştii într-un comunicat remis presei marţi.

Potrivit acestora, învăţământul se confruntă deja cu lipsa personalului calificat, salarizare inadecvată, birocraţie excesivă şi un nivel crescut de stres profesional, iar aceste noi tăieri ar risca să creeze "o criză fără precedent şi o încălcare gravă" a dreptului la educaţie al copiilor.

"Este evident faptul că experţii care lucrează la identificarea soluţiilor pentru reducerea deficitului bugetar nu cunosc în mod concret activitatea din sistemul de învăţământ. Deja avem mii de copii care nu au cadre didactice calificate la clasă, iar în fiecare zi sute de profesori, inclusiv din învăţământul superior, renunţă la orele pe care le au la plata cu ora. Orice tăiere care se va decide în perioada următoare va conduce la agravarea crizei de personal, cu consecinţe directe asupra copiilor", afirmă sindicaliştii.

Aceştia cer partidelor din coaliţia de guvernare să renunţe la măsurile respective.

"Nu învăţământul este vinovat pentru că cei care au fost la putere în ultimii ani nu au rezolvat problema pensiilor speciale! Nu învăţământul este vinovat că guvernele României nu au fost în stare să facă reformele necesare pentru a primi bani din PNRR! Nu învăţământul este de vină pentru corupţia transpartinică! Nu sacrificaţi, din nou, sistemul de învăţământ pentru a acoperi sinecurile!", transmit sindicaliştii.

”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Premierul Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate

Sursa: Agerpres

Etichete: protest, educație, profesori, invatamant, ministerul educatiei, sindicalisti, daniel david,

Dată publicare: 19-11-2025 16:30

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
Citește și...
Sindicaliștii din Educație anunță protest miercuri în fața Ministerului. „Nu sacrificaţi, din nou, sistemul de învăţământ!”
Stiri actuale
Sindicaliștii din Educație anunță protest miercuri în fața Ministerului. „Nu sacrificaţi, din nou, sistemul de învăţământ!”

Sindicaliştii din învăţământ au anunţat că vor protesta miercuri în fața Ministerului Educaţiei şi Cercetării, nemulţumiţi de "intenţia" Guvernului de a "reduce suplimentar" cheltuielile de personal în sistem printr-un nou act normativ.

România vrea dezvoltare economică, dar stă mult mai prost decât restul Europei la educație. Avertisment de la Bruxelles
EURomânia
România vrea dezvoltare economică, dar stă mult mai prost decât restul Europei la educație. Avertisment de la Bruxelles

La Bruxelles, Summitul European pentru Educație și Competențe a fost prezentat ca un „semnal de alarmă” pentru întreaga Uniune.

Doar 7% dintre elevii din școlile de meserii fac practică reală la firme. România se află la coada UE
Stiri Educatie
Doar 7% dintre elevii din școlile de meserii fac practică reală la firme. România se află la coada UE

România vrea dezvoltare economică, dar tolerează un sistem de educație cu performanțe slabe, care trimite absolvenți nepregătiți pe piața muncii.

Recomandări
Bolojan anunță la Știrile PROTV că se taie din anvelopa salarială a bugetarilor, Grindeanu îl contrazice: Nu susținem
Stiri Politice
Bolojan anunță la Știrile PROTV că se taie din anvelopa salarială a bugetarilor, Grindeanu îl contrazice: Nu susținem

Tensiunile din coaliția de guvernare se adâncesc după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că discuțiile privind reforma administrației nu au fost închise, contrar declarațiilor premierului Ilie Bolojan.

Continuă „reforma bugetară” la CFR Călători. Urmează a treia scumpire din 2025
Stiri actuale
Continuă „reforma bugetară” la CFR Călători. Urmează a treia scumpire din 2025

CFR Călători anunuță că din decembrie are loc o nouă scumpire a biletelor de tren, a treia din 2025. Statisticile arat că călătoriile cu trenul au înregistrat cele mai mari scumpiri din economie.

”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
Stiri Politice
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate

Premierul Ilie Bolojan a explicat într-un interviu acordat ȘtirileProTV.ro de ce este nevoie ca impozitele pe proprietate în România să fie majorate de la 1 ianuarie 2026.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 Noiembrie 2025

48:43

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Noiembrie 2025

01:50:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
18 Noiembrie 2025

01:31:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28