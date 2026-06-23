"BNS consideră că testarea cu poligraful încalcă drepturi fundamentale şi depăşeşte limitele legale ale procesului de recrutare. Potrivit art. 26 din Constituţia României, viaţa intimă, familială şi privată este protejată, iar art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului garantează dreptul la respectarea vieţii private, orice ingerinţă fiind permisă doar în condiţiile prevăzute de lege. În ultimele săptămâni, în spaţiul public au fost semnalate tot mai multe cazuri, inclusiv prin materiale apărute în presă şi pe platformele de socializare, în care candidaţi la angajare reclamă că au fost supuşi sau li s-a solicitat să accepte testarea cu detectorul de minciuni ca etapă a procesului de recrutare. Utilizarea testului poligraf încalcă flagrant principiul nediscriminării, prevăzut şi sancţionat de art. 5 din Codul Muncii. Condiţionarea accesului la un loc de muncă de acceptarea unei astfel de testări creează un tratament diferenţiat între candidaţi pe criterii care nu au legătură cu aptitudinile profesionale sau cu capacitatea de a îndeplini atribuţiile postului", sunt de părere sindicaliştii.

Ce spune legislația despre testarea candidaților

Potrivit sursei citate, în relaţiile de muncă, Codul muncii prevede că angajatorul poate solicita doar informaţiile necesare pentru verificarea aptitudinilor profesionale şi a capacităţii candidatului de a ocupa postul.

"Testele poligraf depăşesc acest cadru şi presupun prelucrarea unor date personale sensibile, ridicând probleme de compatibilitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR). În plus, refuzul candidatului de a accepta testarea nu poate constitui un criteriu de excludere din procesul de recrutare", notează organizaţia sindicală.

BNS atrage atenţia că legislaţia românească nu oferă o bază legală pentru utilizarea detectorului de minciuni în recrutarea personalului din mediul privat şi că testul poligraf nu este recunoscut de comunitatea ştiinţifică drept un instrument infailibil pentru stabilirea adevărului.

În acest context, liderii sindicali solicită Inspecţiei Muncii să verifice şi să sancţioneze utilizarea testelor poligraf în recrutare, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal să analizeze legalitatea prelucrării datelor rezultate din astfel de testări, Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării să verifice dacă excluderea candidaţilor care refuză testarea constituie o practică discriminatorie, iar Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale să promoveze modificări legislative care să interzică expres utilizarea testelor poligraf în recrutare şi să introducă sancţiuni pentru angajatorii care condiţionează angajarea de acceptarea acestora.

Blocul Naţional Sindical reaminteşte că articolul 41 din Constituţia României garantează dreptul la muncă şi accesul egal, nediscriminatoriu, la ocuparea unui loc de muncă. Totodată, integritatea profesională trebuie evaluată prin competenţe, experienţă şi calificări, nu prin metode intruzive care afectează demnitatea şi drepturile fundamentale ale persoanei.