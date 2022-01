Simona Halep - Alize Cornet, în optimile Australian Open. La ce oră începe meciul

Getty

Simona Halep va evolua cu Alize Cornet, din Franţa, în noaptea de duminică spre luni, în optimile de finală ale turneului Australian Open.

Simona Halep s-a calificat fără probleme în optimile de finală ale turneului de la Antipozi, după ce a învins-o în runda a treia, sâmbătă, pe muntenegreanca Danka Kovinic cu 6-2, 6-1.

"A fost un meci grozav. Cred că am jucat tenis de calitate. Ea a fost un pic obosit, dar sunt mulţumită de felul în care am jucat. Mă simt bine că am ajuns în săptămâna a doua a turneului", a comentat Halep după meci.

Când joacă Simona Halep în optimile Australian Open

Partida Halep - Cornet este a doua pe Rod Laver Arena, după întâlnirea Elise Mertens - Danielle Collins, care începe la ora 02:00.

Prin urmare, meciul Simonei Halep va începe luni dimineață, după ora 04:00.

România mai are o jucătoare în optimile turneului de la Melbourne. Sorana Cîrstea, locul 38 WTA, va juca, tot luni, nu înainte de ora 08.30, cu poloneza Iga Swiatek, locul 9 WTA şi cap de serie numărul 7.

Cine este Alize Cornet, adversara Simonei Halep din optimile Australian Open

Alize Cornet ocupă în acest moment locul 61 în ierarhia WTA. Ea a revenit spectaculos în runda a treia a turneului de la Antipozi. A fost condusă cu un set şi 4-1 de slovena Tamara Zidansek, dar s-a impus cu 4-6, 6-4, 6-2.

Jucătoarea franceză a împlinit sâmbătă 32 de ani, fiind cu doi ani mai în vârstă decât Simona Halep.

Cornet are în palmares 6 turnee câștigate în WTA. Cea mai înaltă poziție în ierarhia mondială a ocupat-o în februarie 2009, locul 11.

Franțuzoaica și-a egalat anul acesta cel mai bun rezultat de la Australian Open. Ea a mai ajuns în optimile de finală ale competiției de la Melbourne și în 2009.

Simona Halep a mai înfruntat-o pe Alize Cornet de patru ori până acum însă românca a pierdut trei dintre partide. Halep a învins-o o singură dată pe Cornet, la Sofia, în 2013. Ultima confruntare între cele două a avut loc în urmă cu 7 ani.

Istoricul meciurilor Simona Halep - Alize Cornet:

► Madrid (2015) Halep - Cornet (0-2)

► Dubai (2014) Halep - Cornet (0-1, abandon Simona)

► Sofia (2013) Halep - Cornet (2-0)

► Monterrey (2011) Halep - Cornet (0-2)

Simona Halep a declarat că mereu a avut meciuri grele cu Alize Cornet, despre care a spus că este o luptătoare pe teren şi o persoană drăguţă în afara acestuia.

"Mă simt foarte bine fizic, sunt încrezătoare mental, simt bucuria, jocul. Simt că sunt într-un loc bun şi îmi place. Mereu au fost meciuri grele cu Alize, aşa mă aştept şi acum, sper să fie un meci frumos. Fiecare meci e diferit, e o provocare nouă şi sper să îi fac faţă. Am aşteptări mari de la mine, am încredere, m-am antrenat bine. Alize mi-a plăcut mereu, este o luptătoare pe teren şi o persoană drăguţă în afara terenului. În acest an sunt tensionată înainte de meciuri, dar mă simt bine când intru pe teren. Este bine că am ajuns în a doua săptămână cu puţin timp stat pe teren, îmi aduc aminte că în 2018, după prima săptămână, eram moartă. Trebuie să muncesc pentru fiecare meci, pentru că fiecare e diferit", a declarat sâmbătă Halep, potrivit News.ro.

Simona Halep este a doua favorită la câștigarea turneului Australian Open 2022

Simona Halep, locul 15 WTA şi cap de serie numărul 14, este cotată cu a doua șansă la câștigarea turneului de la Melbourne, cu o cotă de 5,50.

Favorita bookmakerilor este Ashleigh Barty. Australianca are o cotă de doar 1,9 să triumfe la Antipozi.

Poloneza Iga Swiatek, adversara Soranei Cîrstea, este a treia favorită în opinia caselor de pariuri, care îii dau cota 6.

Cu ce s-a ales Simona Halep după calificarea în optimi la Australian Open

Simona Halep și-a adjudecat deja un premiu de 328.000 de dolari australieni (207.000 de euro) şi 240 de puncte. WTA după ce a ajuns în optimile turneului.

Calificarea în sferturi i-ar aduce Simonei încă 133.000 de euro.

Simona Halep a fost finalistă în 2018 la Melbourne Park, fiind întrecută în ultimul act de Caroline Wozniacki, scor 7-6 (2), 3-6, 6-4.

La ediţia din 2021, românca a fost eliminată în sferturi de Serena Williams, cu 6-3, 6-3.

Halep s-a calificat în optimi la Australian Open pentru al cincilea an la rând.

Simona Halep a câștigat toate meciurile din 2022

Românca a câştigat toate cele opt meciuri din 2022, iar bilanţul său la turul al treilea al competiţiilor de Grand Slam a ajuns la 21 de victorii şi 3 eşecuri.

Ea a câştigat toate cele şase seturi disputate la Melbourne, cedând doar 12 ghemuri.

Reacția Simonei Halep după ce a învinso pe Danka Kovinic în runda a treia: