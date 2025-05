Simion „explică” incidentul „candidatul autist”: Voia să zică „securist” dar a greșit pentru că PRO TV „nu avea programare”

George Simion: „Aveți un candidat pe care-l susțineți. E autist, săracul.”

După ce candidatul George Simion și-a înregistrat un mesaj video de promovare în limba engleză cu echipa sa de filmare, Camelia Donțu, corespondent permanent al Știrilor PRO TV la Bruxelles, i-a solicitat lui Simion să le transmită un mesaj romailor. Iată filmul complet, needitat al acestei întâlniri.

Camelia Donțu, corespondent Știrile ProTV: „Un mesaj pentru cei din România?”

George Simion, candidatul AUR la prezidențiale: „Gânduri bune, doamnă!”

Camelia Donțu: „Ne puteți oferi o declarație despre întâlnirile de astăzi?”

George Simion: „Sigur am trimis un comunicat de presă cum se face”.

Camelia Donțu: „Și video. Știți că la televiziune avem nevoie de video”.

George Simion: „Aveți un candidat pe care-l susțineți. E autist, săracul”.

Camelia Donțu: „Nu are nimeni un candidat”.

Reacția lui Nicușor Dan după declarațiile lui George Simion

„Să vrei să fii președinte și să spui autist ca pe o injurie este inacceptabil”, a reactionat contracandidatul sau , Nicușor Dan.

„Condam cu fermitate acest mesaj lipsit de umanitate, nedemn nu doar pentru campania electorală, ci pentru orice om decent și cu înțelegere față de semenii săi”, a mai transmis Nicusor Dan.

Conform statisticilor, în România, 1 din 31 de copii este diagnosticat cu autism. Declarația este văzută drept o jignire de familiile persoanelor cu tulburări din spectrul autist, aproximativ 40.000.

Președintele CNDC a reacționat imediat și a anunțat că el si colegii sai vor demara o anchetă dacă vor primi o plângere scrisă.

Csaba Asztalos, președintele CNDC: „Este nedemn pentru un candidat la presedinție”.

Nu este prima dată când George Simion îl numește „autist” pe Nicușor Dan

George Simion nu este la prima abatere de acest gen. La finalul lunii aprilie, el a mai folosit acest termen în sens peiorativ dar fără să-l numească pe candidat. Si atunci a provocat nemulțumirea unor români din diaspora.

Cristi Irimuș: „Pentru că eu am un copil autist și el a folosit cuvântul autist într-un sens negativ, peiorativ. Eu, în calitate de părinte al unui copil autist, am venit să îl pun să își ceară scuze. Dar, din păcate, nu am reușit să vorbesc prea multe cu el. Mi-aș fi dorit să își ceară scuze de la întreaga comunitate de copii și de părinți și de oameni care sunt autiști.”

Explicațiile lui George Simion

În urmă cu foarte puțin timp, George Simion a revenit și și-a nuanțat discursul.

George Simion: „Nimeni nu trebuie lăsat în urmă, chiar dacă e o persoană cu dizabilități. Îmi pare rău aici și vreau să spun că am dat azi interviuri pentru Politico, pentru Bruselles Signal, pentru Telegraph, pentru Euronews. Nu era programat PRO TV. Nu eram atent, mă întrerupeau din întâlnirile pe care le-am avut azi și am spus că acest contracandidat al meu este autist. Nu cred că am folosit termenul corect și îmi cer scuze față de persoanele neruodivergente. Voiam să spun că acest candidat al meu este securist”.

George Simion: „Voiam să spun că acest candidat al meu este securist și are în acest sens o diplomă de colaborator, cam singurul lucru care se poate lăuda în viață. Am vrut să spun că acest contracandidat este nazist, pentru că împreună cu gașca lui a participat la închiderea noastră în case, la vaccinarea noastră, care trebuia să fie obligatorie și datorită voinței poporului român nu s-a întâmplat. Am vrut să zic că acest contracandidat al meu este marxist și acest contracandidat este coldist și soroșist. Acele poze care nu au mai apărut între Nicușor Dan și Coldea noi le avem, le avem de patru zile, ni le-au adus oameni care sunt în sistem și care nu mai rabdă conducerea antinațională vândută intereselor străine care este astăzi în fruntea țării. Nu le voi folosi, pentru că pur și simplu nu îmi pasă de o parte din presa care se poartă ca niște hiene în încercarea de a ne pune pe acest nou Iohannis”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: