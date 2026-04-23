”Siemens are în plan construirea unei noi fabrici digitale de la zero, în zona industrială de vest a orașului Sibiu. Investiția planificată, în valoare de câteva zeci de milioane de euro, vizează o unitate de business distinctă a Siemens, cu un portofoliu specific de produse și o amprentă operațională proprie și nu are legătură cu alte activități de producție. Această investiție reflectă o strategie industrială pe termen lung, adresată unor segmente specifice de piață”, potrivit unui comunicat al companiei.

Construcția este programată să înceapă în august 2026 și se preconizează că va fi finalizată până în 2028, după primirea tuturor autorizațiilor și aprobărilor necesare.

Tehnologii avansate și producție inteligentă

Noua unitate planificată va avea o suprafață de aproximativ 14.500 m² și va fi dezvoltată în parteneriat cu WDP, în cadrul unui contract de închiriere pe termen lung, în deplină conformitate cu legile și reglementările locale.

”Fabrica planificată la Sibiu este concepută pentru a fi un mediu de producție bazat pe transferul de date, construit pe baza tehnologiilor și soluțiilor proprii ale Siemens. Înainte de construcție, se preconizează ca zona de producție să fie proiectată virtual, folosind tehnologia Siemens Digital Twin - permițând simularea și optimizarea precisă a amplasamentelor echipamentelor, fluxurilor de lucru și proceselor de producție, pentru a determina cea mai bună configurație posibilă”, precizează compania.

Produse SENTRON și automatizare avansată

Portofoliul care va fi disponibil în noua fabrică va include gama de produse de joasă tensiune SENTRON, destinată protecției, comutației, măsurării și monitorizării (precum întreruptoare automate miniaturale, întreruptoare diferențiale, întreruptoare diferențiale cu protecție la supracurent și dispozitive electronice de protecție a circuitelor), pentru uz industrial și rezidențial.

Siemens planifică o producție inteligentă și extrem de flexibilă, în care inteligența artificială va juca un rol din ce în ce mai important.

”Accentul va fi pus pe interconectarea fluidă a datelor și pe controlul inteligent, de la aprovizionarea cu materii prime, trecând prin asamblare și testare, până la livrarea finală. Vehiculele ghidate automat (AGV) vor transporta materialele către liniile de producție în mod complet autonom. Integrarea automatizării și roboticii face, de asemenea, parte din strategie”, conform comunicatului.

Fabrică sustenabilă și eficientă energetic

Pe lângă creșterea eficienței, Siemens se așteaptă și la o flexibilitate sporită, care să permită reacții rapide la condiții în schimbare și să răspundă cerințelor viitoare ale clienților.

Unitatea este proiectată să funcționeze pe o bază neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon, cu eficiență energetică integrată în toate procesele de fabricație.

Se preconizează instalarea unor luminatoare echipate cu dispozitive tubulare de iluminare naturală, pentru a canaliza lumina naturală a soarelui direct în zona de producție, prin tuburi cu grad ridicat de reflexie, reducând dependența de iluminatul artificial.

După finalizare, este prevăzută instalarea unui sistem fotovoltaic pe acoperiș, energia solară produsă la fața locului urmând să fie utilizată direct, iar restul energiei electrice urmând să fie achiziționată de la furnizori sustenabili.

Siemens AG (Berlin și München) este o companie tehnologică de vârf, axată pe domeniile: industrie, infrastructură, mobilitate și sănătate. Lider în domeniul IA industriale, Siemens își valorifică cunoștințele aprofundate din domeniu pentru a aplica IA – inclusiv IA generativă – în aplicații din lumea reală, făcând IA accesibilă și cu impact pentru clienții din diverse industrii.

În anul fiscal 2025, care s-a încheiat la 30 septembrie 2025, Grupul Siemens a generat venituri de 78,9 miliarde de euro și un profit net de 10,4 miliarde de euro. La 30 septembrie 2025, compania avea aproximativ 318.000 de angajați la nivel mondial, pe baza operațiunilor continue.