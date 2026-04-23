„Am ordonat Marinei SUA să doboare și să distrugă orice navă, indiferent cât de mică ar fi (toate cele 159 de nave ale lor se află pe fundul mării), care plasează mine în apele Strâmtorii Ormuz. Să nu aveți niciun dubiu în această privință!”, a afirmat Trump, într-o postare pe platforma sa de socializare, Truth Social.

„Navele noastre de deminare sunt ocupate în acest moment cu curățarea strâmtorii. Ordon ca această activitate să continue, dar la un ritm de trei ori mai mare decât cel actual”, a adăugat el.

Totodată, președintele Donald Trump a declarat joi, fără a oferi vreo dovadă, că Statele Unite dețin „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz și că aceasta va rămâne „închisă ermetic” până la încheierea unui acord cu Iranul, potrivit Reuters.

Incidentul din Strâmtoarea Ormuz minimizat de SUA

Iranul a anunţat miercuri că a capturat două nave în Strâmtoarea Ormuz, fapt pe care Washingtonul nu l-a considerat o încălcare a armistiţiului, şi exclude redeschiderea acestei căi strategice atât timp cât va dura blocada porturilor sale de către SUA.

Tensiunea rămâne ridicată în strâmtoare, o trecere crucială pentru transportul mondial de hidrocarburi şi un punct major al conflictului declanşat pe 28 februarie de atacurile israeliano-americane asupra Iranului.

„Un armistiţiu complet nu are sens decât dacă nu este încălcat de un blocaj naval (...), redeschiderea Strâmtorii Ormuz este imposibilă atâta timp cât armistiţiul este încălcat în mod flagrant”, a afirmat preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, într-un mesaj pe X.

Din partea americană, preşedintele Donald Trump a considerat „posibilă” reluarea discuţiilor între părţile beligerante în următoarele zile. „Este posibil!”, a scris el ca răspuns la mesajul unei jurnaliste de la New York Post, care îl întreba despre probabilitatea ca discuţiile să aibă loc în următoarele „36 până la 72 de ore”, adică până vineri.