Sibiul a devenit orașul bicicletelor și pietonilor, de Săptămâna Mobilității. Piața Mică, transformată într-o „sală de bal”

Sibiul a fost în ultimele zile orașul perfect pentru amatorii de mișcare și distracție în aer liber. Pentru că este Săptămâna Europeană a Mobilității, circulația rutieră a fost oprită în unele zone.

În lipsa mașinilor, străzile au fost ocupate de biciclete, petreceri și ateliere de desen. A fost organizată chiar o sesiune de vals, în centrul istoric al orașului.

Piața Mică a devenit o imensă sală de bal în aer liber. Protagoniști au fost dansatorii Teatrului de balet din Sibiu.

Alaisha Gardner, coregraf: Poate cei mai în vârstă nu au mai dansat de ani de zile, așa că a fost minunat să le aducem această bucurie. Oamenii au lăsat mașinile deoparte și s-au plimbat pe străzile Sibiului, ceea ce a fost minunat pentru corpul lor.

Tur de biciclete în centrul orașului

În altă parte a orașului, unde mașinile au dispărut ca prin farmec, muzica pe vinil a făcut atmosferă. Iar cei cu talent la desen au putut imortaliza peisajul urban. Aproape 300 de bicicliștii mari și mici au pornit într-un tur, din centrul orașului. La finiș, au fost așteptați la un picnic urban, cu muzică, gustări și băuturi reci.

Andrei Rusu, coordonatorul proiectului Asociația Urban Bike Revolution: Important măcar pentru o zi să încercăm să explorăm orașul pe bicicletă, pe jos, cu transportul public sperăm ca în viitor să nu fie doar o excepție să fie și în viața de zi cu zi.

Șapte străzi au fost închise circulației în centrul orașului, iar călătoria cu autobuzele spre această zonă a fost gratuită. În Sibiu sunt disponibili și peste 96 de kilometri de piste pentru biciclete.

