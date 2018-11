Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, ultimele pregătiri. Bartolomeu I a sosit în Capitală

Cel mai înalt reprezentant al Bisericii Ortodoxe, Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I, numit şi ”primul dintre egali”, a sosit vineri la Bucureşti, cu trei zile înainte de sfinţirea Catedralei Neamului.

Tot vineri, o delegaţie a Bisericii Ortodoxe din Grecia a adus la Bucureşti mâna Sfântului Apostol Andrei, îmbrăcată în aur şi diamante. De sâmbătă, credincioşii se vor putea închina moaştelor. Între timp, pe şantierul catedralei se lucrează fără pauză. La slujba de duminică sunt aşteptaţi zeci de mii de oameni.

"Cinstita mâna" a Sfântului Apostol Andrei a fost depusă în Catedrala Patriarhală de pe dealul Mitropoliei printr-o procesiune solemnă.

În spatele sfintelor moaşte s-au aflat Patriarhul Daniel şi Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului, sosit la Bucureşti într-un context tensionat între marile biserici ortodoxe, cea Rusă şi cea de la Constantinopol.

Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Patriarhiei: "Patriarhul ecumenic Bartolomeu este invitatul principal la acest eveniment, este considerat primul între egali, în sensul că Patriarhia din Constantinopol s-a impus în istorie.”

După slujba de Te Deum, Patriarhul Constantinopolului s-a oprit printre oamenii de rând, le-a dăruit iconiţe şi i-a binecuvântat.

Moaştele Sfântului Apostol Andrei vor rămâne la Patriarhie până sâmbătă după-amiază, când vor fi depuse la bisericuţa ridicată în fata Catedralei Neamului, iar credincioşii vor putea merge să se închine la ele.

Sfintele moaşte, aduse din Grecia, vor rămâne în București până luni. Acestea sunt îmbrăcate în aur, iar mâna poartă o brăţară cu smaralde, rubine, safire şi perle. Pe 30 noiembrie este şi praznicul Sfântului.

Ionuț Mavrichi, consilier patriarhal: "Sfântul Andrei a fost primul care a venit şi a propovăduit pe teritoriul Sciției mici, Dobrogei de astăzi, de aceea este numit ocrotitorul României."

De asemenea, în noua catedrală, vor fi duminică şi moaştele Sfintei Muceniţe Ecaterina.

În viitor, la Catedrala Neamului vor fi mutate sau aduse în premieră şi alte moaşte, în primul rând ale unor sfinţi români.

Iar dacă va fi făcut sfânt, şi rămăşiţele lui Arsenie Boca ar putea ajunge acolo.

Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Patriarhie: ”Actualmente funcţionează o comisie de canonizare, lucrările ei se vor întinde pe parcursul a câtorva ani."

Pe de altă parte, provocarea de acum a Bisericii Ortodoxe este să transforme uriaşul şantier într-un spaţiu cât mai prietenos.

Duminică, oamenii de rând vor avea acces doar în curte. În catedrala vor sta 2.000 de invitaţi şi marii prelaţi ai bisericii.

Peste 30.000 de credincioşi sunt aşteptaţi să fie duminică prezenţi pentru slujba de sfinţire a Catedralei Neamului. Pentru ca oamenii să nu stea în noroi, vineri după amiază se lucrea intens la cimentarea unei esplanade.

Abia după finalul slujbei, credincioşii se vor putea închina în fața moaştelor şi a noului altar.

Vor putea vedea peretele catapetesmei, înalt de 18 metri şi lung de 23 împodobit în întregime cu mozaic în stil bizantin şi foiţa de aur.

De altfel, toţi pereţii catedralei vor fi îmbrăcaţi în mozaic adus din Italia.

În interiorul altarului, dar şi în fata uşilor împărăteşti este montată marmură. Pentru sfinţirea care va avea loc duminică, exteriorul catedralei rămâne la roşu, însă ulterior pereţii vor fi tencuiţi şi îmbrăcaţi în piatră deschisă la culoare.

După încheierea slujbei de duminică, Preafericitul Patriarh Daniel le va oferi celor mai de seamă invitaţi un prânz festiv. Acesta va avea loc la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Bucureşti, aflat chiar peste drum de Catedrala Neamului.

Vasile Bănescu: "Are nişte invitaţi, ca să spun aşa, consacraţi ca persoane care au ajutat la realizarea acestui proiect. La acest prânz, există un număr relativ limitat de persoane care va participa, aproximativ 300 de persoane."

Altfel, catedrala este departe de forma finală.

De pildă, în macheta acoperişul este aurit. Deocamdată, turlele sunt acoprite cu nişte bannere.

Oamenii bisericii au promis că vor ridica în acest ansamblu şi un Muzeu al Creştinismului Românesc, o cantină, un cămin pentru pelerini şi un spital. Costurile cresc însă de la an la an. Dacă în 2017 Biserica anunţa că a cheltuit 50 de milioane de euro şi că mai are nevoie de 20 de milioane, iată că suma a sărit deja de 120 de milioane de euro.

