Autoritățile insistă pe necesitatea unei conduite responsabile și preventive pentru a proteja viața tinerilor și a celorlalți participanți la trafic.

Datele statistice din perioada 1 ianuarie – 9 septembrie 2026 conturează o realitate sumbră pe drumurile prahovene. În acest interval, au fost înregistrate 39 de accidente cu implicarea trotinetelor electrice, dintre care 3 grave și 36 ușoare. Consecințele acestor evenimente s-au materializat în 3 persoane rănite grav și 39 de persoane cu leziuni ușoare. Pentru a combate acest trend negativ, oamenii legii au aplicat deja peste 300 de sancțiuni contravenționale celor care au încălcat legislația rutieră.

Pentru a reduce riscul producerii unor astfel de evenimente, Inspectoratul de Poliție Județean Prahova recomandă respectarea cu strictețe a unui set de măsuri preventive. În primul rând, legislația permite conducerea acestor vehicule pe drumurile publice doar persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani, iar pentru cei cu vârsta de până la 16 ani, purtarea căștii de protecție este obligatorie.

Regula esențială la trecerea pentru pietoni

Pe lângă echipamentul de protecție, polițiștii subliniază importanța adaptării vitezei la condițiile de drum și de vizibilitate. Utilizatorii sunt sfătuiți să manifeste o atenție sporită la intersecții și în apropierea trecerilor pentru pietoni. O regulă esențială, adesea ignorată, prevede că la traversarea străzii pe o trecere marcată, conducătorul trebuie să coboare de pe trotinetă și să o împingă pe lângă el, asigurându-se corespunzător înainte de a păși pe carosabil: „să coboare de pe trotinetă și să o traverseze pe lângă ei atunci când traversează strada pe trecerea pentru pietoni, pentru a evita situațiile periculoase și pentru a se asigura corespunzător;”

De asemenea, autoritățile avertizează ferm împotriva utilizării telefonului mobil sau a altor dispozitive care pot distrage atenția în timpul deplasării. Pentru a fi cât mai vizibili, în special pe timp de noapte sau în condiții meteo nefavorabile, posesorii de trotinete trebuie să poarte îmbrăcăminte sau elemente reflectorizante. Conduita preventivă și anticiparea comportamentului celorlalți participanți la trafic rămân cele mai bune metode pentru a evita manevrele riscante.