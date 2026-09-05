Potrivit polițiștilor, incidentul a fost favorizat de faptul că minorul nu era echipat corespunzător, încălcând astfel normele de siguranță rutieră.

Alerta a fost dată în jurul orei 22.20, când reprezentanții unei unități medicale din Craiova au sesizat Poliția. O femeie se prezentase la spital împreună cu fiul său, relatând că acesta fusese implicat într-un eveniment rutier.

În urma cercetării la fața locului și a audierilor, Biroul Rutier Craiova a reconstituit momentul producerii accidentului. „Din verificările efectuate de poliţiştii Biroului Rutier Craiova s-a stabilit faptul că minorul, în timp ce conducea o trotinetă electrică, fără a fi echipat corespunzător, pe Bulevardul Tineretului, din Craiova, s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut pe carosabil. În urma evenimentului rutier, minorul a necesitat îngrijiri medicale”, au precizat reprezentanții IPJ Dolj.

Ca urmare a celor întâmplate, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările continuând pentru a stabili toate circumstanțele cazului.

Ce spune legea despre circulația cu trotinetele electrice

În urma acestui incident, Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj a emis un nou avertisment, reamintind regulile stricte impuse de legislația în vigoare pentru utilizatorii acestor vehicule.

Astfel, conducerea trotinetelor electrice pe drumurile publice este permisă exclusiv persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani. Conducătorii au obligația utilizării căștii de protecție.

De asemenea, legea stabilește clar traseele permise: trotineta trebuie condusă prioritar pe pistele dedicate pentru biciclete. În absența acestora, circulația este permisă doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de 50 km/h, iar transportul pasagerilor pe astfel de vehicule este strict interzis.