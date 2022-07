Sesiuni gratuite de scuba diving pe litoralul românesc

Cei care vor să obțină un atestat trebuie să urmeze cel puțin trei zile de cursuri care costă, în medie, 1.700 de lei.

Citește și Un cutremur de 4,1 pe Richter s-a produs în judeţul Vrancea



Datorită lipsei curenților și a furtunilor din larg, Marea Neagră este extrem de limpede în această perioadă, ceea ce facilitează scufundările.

Scufundări gratuite pentru turiști

400 de turiști se pot scufunda gratuit, până pe 5 august, la Cazinoul din Constanța, în cadrul proiectului cultural „Vestigii subacvatice 2022”.

Echipaţi corespunzător şi însoţiţi de cinci ghizi și un scafandru arheolog, turiștii vor vizita obiective aflate la adâncimi cuprinse între doi şi opt metri, nu mai departe de 500 de metri de mal.

Loredana: „Creează dependență. Totul e super mișto. Nu neapărat ceea ce vedem, cât senzația".

Cristina: „A fost super frumos. Sunt niște sentimente de nedescris".

Pentru cei care vor să încerce explorările subacvatice, există centre specializate pe tot litoralul. O oră de inițiere costă 250 de lei, iar un curs autorizat depășește 1.700 de lei. Pentru atestat trebuie să aveți la dispoziție cel puțin trei zile de vacanță.

Tudor, instructor scuba: „Căluții de mare sunt absolut extraordinari și toată vegetația și viața de sub apă, plus că senzația e..intri în altă lume".

Cei care decid să treacă prin această experiență au ocazia să vadă diverse creaturi marine, alături de care pot înota pentru prima dată în viață.

Bărbat: „Sunt pasionat de crabi și chiar am avut ocazia să văd de diferite dimensiuni, mai mici, mai mari. Fugeau de noi când ne vedeau, se băgau sub stânci, nu am putut să ating niciunul. Foarte, foarte frumos”.

Turist: „Am reușit să văd și niște căluți de mare. Am auzit că săptămâna asta am fost primii care am văzut și mi s-a părut uimitor. Unic în viață".

Deși la Cazinoul din Constanța ar fi trebuit să se realizeze un muzeu subacvatic, inițiativa nu a mai fost finanțată din fonduri europene.

În lipsa banilor, un scafandru încearcă să amplaseze obiecte pe care turiștii să le descopere atunci când sunt în adâncuri.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 18-07-2022 08:49