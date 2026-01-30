Curtea de Apel Galați a pronunțat vineri pedepsele pe care le vor executa atât mama victimei, cât și unchiul și mătușa ei, care au asistat impasibili la suferințele copilei.

Pe lângă pedeapsa de 28 de ani și 4 luni de închisoare dată mamei, unchiul și mătușa fetiței au fost condamnați pentru complicitate la omor calificat, la câte 18 ani și 8 luni. Totodată, cele 3 persoane condamnate trebuie să le plătească daune morale celor două surori mai mici ale fetiței, în valoare totală de 3.000 de lei. Pedepsele sunt definitive și trebuie puse în executare. Mama victimei este în penitenciar încă de acum 2 ani, când a comis crima. Unchiul și mătușa copilei au fost judecați în stare de libertate și urmează să fie ridicați de polițiști.

Vă reamintim că fetița de 9 ani a încetat din viață după 5 zile în care a fost bătută crunt de mama ei, o femeie cu probleme psihice. În același apartament cu două camere locuiau și fratele mamei și soția acestuia, care își luaseră în fața autorităților statului angajamentul că vor avea grijă de copilă și de cele două surori mai mici ale ei. Fetițele sunt în grija statului.

