Totuși, există însă un truc simplu și sigur, fără microunde, care funcționează eficient. Iată cum decongelezi rapid carnea fără microunde, folosind metode sigure și eficiente.

De ce nu este recomandată decongelarea la temperatura camerei

Decongelarea alimentelor la temperatura camerei pare o soluție rapidă, dar este una dintre cele mai riscante metode. Reglementările europene și recomandările internațional­e spun clar că alimentele nu ar trebui lăsate pe blat să se dezghețe, pentru că acest lucru poate duce la înmulțirea bacteriilor.

Când un aliment congelat este lăsat la temperatura camerei, exteriorul se încălzește mult mai repede decât interiorul. În timp ce mijlocul rămâne încă înghețat, partea de la suprafață ajunge în așa-numita „zonă de pericol”, adică intervalul de temperatură în care bacteriile se înmulțesc rapid. Această zonă este aproximativ între 4 și 60 de grade Celsius. Bacteriile care au fost inactive în congelator se trezesc la viață și încep să se multiplice.

Potrivit specialiștilor, alimentele trebuie dezghețate în frigider, unde temperatura rămâne constant scăzută. Este o metodă lentă, dar sigură. Poți pune alimentul într-un recipient ca să nu curgă lichidele pe alte produse și să eviți contaminarea. Un alt risc al decongelării pe blat este scurgerea lichidelor din carne sau din alte produse. Acestea pot ajunge pe suprafețe, pe ustensile sau pe alte alimente și pot răspândi bacterii periculoase, scrie NFS.org.

Dacă ai nevoie de o metodă mai rapidă, poți folosi cuptorul cu microunde sau apă rece, dar doar dacă alimentul este într-un ambalaj bine sigilat. În aceste cazuri, mâncarea trebuie gătită imediat după dezghețare, pentru că temperatura ei poate varia și bacteriile se pot înmulți dacă o lași din nou la cald.

Trucul sigur pentru decongelarea rapidă a cărnii

Când ai nevoie să decongelezi rapid carnea, dar nu vrei să o lași ore întregi în frigider, există câteva metode sigure recomandate de specialiști în siguranța alimentelor. Important este să eviți orice procedură care lasă carnea prea mult timp în zona de temperatură în care bacteriile se pot înmulți.

Una dintre cele mai rapide și sigure metode este apa rece. Pui carnea într-o pungă bine închisă, fără aer în interior, apoi o scufunzi într-un vas cu apă rece. Apa conduce căldura mult mai eficient decât aerul, așa că procesul este mai rapid, dar rămâne sigur. Schimbi apa la fiecare treizeci de minute ca să rămână rece. Pentru bucățile mici, carnea se dezgheață în aproximativ o jumătate de oră, cel mult o oră. După ce s-a dezghețat complet, trebuie gătită imediat.

Dacă ai cuptor cu microunde, îl poți folosi la fel de bine. Setezi funcția de „defrost” sau o putere redusă, astfel încât exteriorul să nu înceapă să se gătească înainte ca interiorul să se dezghețe. Întoarcerea bucății pe parcurs ajută la o dezghețare uniformă. Și aici regula este aceeași: gătești imediat după.

Există și varianta de a găti carnea direct congelată. Funcționează bine pentru fileuri subțiri, burgeri sau bucăți mici. Timpul de gătire va fi mai lung, cam cu jumătate față de carnea deja dezghețată, dar metoda este sigură.

Ce trebuie evitat complet este decongelarea la temperatura camerei. Carnea rămâne prea mult timp în intervalul în care bacteriile se înmulțesc rapid, iar riscul de contaminare crește. De aceea, metodele rapide, dar controlate, sunt cele recomandate.

Cum folosești apa rece pentru decongelare

Folosirea apei reci pentru decongelare este una dintre cele mai sigure și eficiente metode atunci când vrei să grăbești procesul fără riscuri pentru sănătate. Totul pornește de la un lucru simplu: carnea trebuie să rămână sigilată într-un ambalaj impermeabil, ca să nu intre în contact direct cu apa.

Pui carnea într-o pungă bine închisă și o scufunzi într-un vas sau în chiuvetă umplută cu apă rece de la robinet. Apa rece transferă căldura mult mai eficient decât aerul, așa că dezghețarea se face mai repede, dar fără ca exteriorul cărnii să ajungă la temperaturi periculoase.

Pe măsură ce apa se încălzește, trebuie schimbată la fiecare treizeci de minute. Asta menține temperatura scăzută și permite o dezghețare uniformă. Pentru pachetele mici, metoda durează cam o oră; pentru bucățile mai mari, poate fi nevoie de câteva ore.

Avantajul major al acestei metode este că te ajută să eviți „zona periculoasă”, intervalul de temperatură în care bacteriile se înmulțesc rapid. De aceea, carnea dezghețată în apă rece trebuie gătită imediat după ce s-a înmuiat complet. Un detaliu important: folosești doar apă rece, niciodată apă caldă sau lăsată la temperatura camerei. Apa caldă poate ridica temperatura exterioară a cărnii prea mult, ceea ce favorizează dezvoltarea microorganismelor. Iată lucrurile de care trebuie să ții cont:

· carnea sigilată într-un ambalaj impermeabil

· scufundarea completă în apă rece

· schimbarea apei la intervale regulate

· gătirea imediată după dezghețare.

Ce tipuri de carne se decongelează cel mai repede

Carnea care se decongelează cel mai repede este cea tăiată în bucăți mici și subțiri. Cu cât suprafața expusă este mai mare, cu atât căldura pătrunde mai repede, iar procesul de dezghețare se scurtează.

Carnea de pasăre tăiată mărunt, pieptul de pui dezosat sau carnea tocată se dezgheață mult mai rapid decât bucățile mari de carne roșie. Într-o baie de apă rece, astfel de bucăți pot fi gata în aproximativ o oră sau chiar mai puțin, conform Europa.eu.

La fel se întâmplă și cu fructele de mare sau fileurile de pește. Pentru că sunt subțiri și nu au oase mari, se dezgheață foarte repede în apă rece sau la microunde, mult mai repede decât o bucată groasă de vită sau porc. În schimb, bucățile mari de carne roșie, fripturi groase, pulpe întregi sau un curcan, au nevoie de mult mai mult timp. Fie că le lași în frigider, fie în apă rece, pot dura câteva ore sau chiar o noapte întreagă până se dezgheață complet.

Greșeli care pot compromite siguranța alimentară

Când decongelezi alimente, câteva greșeli aparent mărunte pot transforma o masă obișnuită într-un risc real pentru sănătate. Bacteriile care au stat inactive în congelator se pot reactiva rapid dacă alimentele sunt lăsate în condiții nepotrivite.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este decongelarea la temperatura camerei. Exteriorul alimentelor se încălzește repede și intră în „zona de pericol”, intervalul în care bacteriile precum Salmonella sau E. coli se pot înmulți accelerat, în timp ce interiorul rămâne încă înghețat. O altă problemă este decongelarea neprotejată, direct pe masă sau pe raft. Lichidele care se scurg din carne pot contamina alte alimente, ustensile sau suprafețe din bucătărie, crescând riscul de îmbolnăvire.

Unii oameni dezgheață mai mult decât au nevoie și apoi recongelează imediat. Chiar dacă pare o soluție practică, recongelarea alimentelor care au stat la temperaturi ridicate poate favoriza dezvoltarea bacteriilor și poate afecta textura și calitatea produsului. Și apa caldă este o greșeală des întâlnită. Deși pare că accelerează procesul, încălzește prea mult exteriorul alimentelor înainte ca interiorul să se dezghețe, ceea ce creează un mediu ideal pentru microorganisme.

La toate acestea se adaugă și neglijența în igienă: atingerea alimentelor crude cu mâinile nespălate sau folosirea acelorași ustensile pentru carne crudă și alimente gata de consum poate răspândi bacterii periculoase în toată bucătăria. Toate aceste greșeli compromit siguranța alimentară. Odată ce bacteriile au avut timp să se înmulțească, toxinele produse pot rămâne în mâncare chiar și după gătire.

Cât timp durează o decongelare corectă

Durata unei decongelări corecte depinde în primul rând de metoda folosită și de mărimea alimentului. Există însă câteva repere clare care te ajută să planifici totul fără stres. Decongelarea lentă în frigider este cea mai sigură variantă. Temperatura rămâne constant scăzută, iar bacteriile nu au condiții să se înmulțească. Pentru bucăți mari, un pui întreg, o friptură groasă sau o bucată voluminoasă de carne, procesul poate dura mai bine de 24 de ore. Uneori e nevoie chiar de două nopți, în funcție de greutate și grosime.

Dacă ai nevoie de ceva mai rapid, metoda cu apă rece este o soluție sigură și eficientă. Schimbi apa la fiecare treizeci de minute, iar bucățile mici sau medii se dezgheață în aproximativ una-două ore. Pieptul de pui, carnea tocată sau porțiile individuale se încadrează de obicei în acest interval, atâta timp cât apa rămâne rece.



