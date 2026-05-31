Practic, restul digital este pus deoparte într-un cont separat, accesibil oricând.

De fiecare dată când Patricia plătește cu cardul, aplicația băncii rotunjește suma cheltuită până la un prag stabilit în aplicație, iar restul îl transferă într-un cont de economii.

În cazul ei este multiplu de 5. Asta înseamnă că dacă își ia un suc cu 11 lei, suma se va rotunji până la 15 lei și la o singură plată va pune deoparte 4 lei. Lunar reușește să strângă în medie 200 de lei.

Patricia Dehelean: „Este o sumă utilă. Cumpărături de ultim moment, mici plăceri, o ieșire în oraș, o masă, niște haine”.

Dacă veniturile sunt mai mari, iar pragul setat e și el mai mare economiile pot să fie considerabile.

Flavius Rovinaru, economist: „Fiecare dintre noi avem posibilitatea de a opta pentru acele sume, pe care cumva vrem să le punem deoparte, pentru care primim o dobândă”.

Numărul celor care își activează această funcție este în creștere, arată datele băncilor. Seifurile digitale pot fi și ele utile, la fel conturile de economii flexibile și depozitele pe termen scurt.

Unii tineri iau în considerare și fondurile de investiții.

George Purcar, consultant financiar: „Marea majoritate a oamenilor nu mai recurg la acea pușculiță și la economiile efective de acasă, acei bani "la saltea" cum se zice, aleg metode digitale. Putem să ne referim la obligațiuni, titluri de stat, fonduri de investiții, poate asigurări de viață cu componentă investițională”.

Potrivit unui studiu recent realizat în Marea Britanie, peste 90% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani susțin că reușesc să găsească modalități inteligente de a face față costurilor ridicate, iar jumătate dintre ei folosesc instrumentul de economisire prin rotunjire.