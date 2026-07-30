Senatul a votat un proiect de lege prin care autoritatea de trafic aerian să primească banii necesari pentru funcționare, după ce i-au fost blocate conturile din cauza procesului statului român cu compania Pfizer pentru neplata dozelor de vaccin. O soluție se referă la creditul-punte.

Exim Bank va putea finanța temporar ROMATSA, fără dobândă. O altă măsură ar fi ca banii să vină din fondul de rezervă al statului.

În ce privește suspendarea licenței ROMATSA de către Curtea de Apel București, parlamentarii au explicat în textul aceluiași proiect de lege că instanța nu are dreptul să ia această hotărâre de suspendare.

Singura care ar putea suspenda sau revoca certificatul de furnizor de servicii de navigație aeriană este Autoritatea Aeronautică Civilă și doar din motive de siguranță a traficului aerian. Legea va merge acum la Camera Deputaților, care este for decizional.