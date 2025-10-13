Senatul a aprobat bodycam-urile pentru pădurari: „Un scut de siguranță” împotriva agresorilor și hoților de lemn

13-10-2025 | 21:43
padurari

Senatul a adoptat luni inițiativa USR, prin care personalul silvic cu atribuții de pază a pădurilor va putea folosi mijloace de înregistrare audio-video în timpul desfășurării activităților de serviciu.

Mihai Niculescu

Senatul este prima cameră sesizată, inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri și vot final.

Protecție pentru cei care își riscă viața

Potrivit USR, votul din Senat reprezintă un pas concret și necesar în sprijinul celor care, zi de zile, își riscă viața pentru a proteja una dintre cele mai valoroase resurse ale României – pădurea.

„În ultimii ani, tot mai mulți pădurari au devenit victime ale agresiunilor fizice și verbale în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, ultimul în 2024, când a fost agresat un pădurar din cadrul Direcției Silvice Mehedinți. Era momentul ca statul să le ofere instrumente moderne de protecție și dovadă, care să descurajeze comportamentele violente și ilegale", subliniează formațiunea.

Buzoianu: "Bodycam-urile vor deveni un scut de siguranță"

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat importanța legii pe care a promovat-o în protejarea personalului silvic și în combaterea tăierilor ilegale.

plantare copaci
Copii, pădurari și polițiști au plantat puieți în apropiere de rezervația de stejari Bavna. „Să nu mai poluăm”

„Acest proiect este despre protecție și responsabilitate. Personalul silvic din România nu trebuie să mai fie vulnerabil în fața celor care fură lemn sau încalcă în alt mod legislația silvică. În ultimii ani am avut prea multe situații dramatice, în care oameni care apărau pădurea și-au pus viața în pericol. Bodycam-urile vor deveni un scut de siguranță, dar și un instrument modern de documentare, care va proteja atât personalul silvic, cât și integritatea probelor în cazurile de tăieri ilegale sau agresiuni", a spus Diana Buzoianu.

Același principiu, aplicat la Garda de Mediu

Ministrul a subliniat că această măsură se înscrie în strategia mai largă de modernizare a instituțiilor de mediu.

„Prin această lege, punem în aplicare același principiu de modernizare și transparență pe care l-am introdus deja la Garda Națională de Mediu. Tehnologia nu mai este un lux, ci o condiție esențială pentru un control eficient și pentru o administrație publică orientată către rezultate", a declarat Buzoianu.

Obligații în procesul de aderare la OCDE

Ministrul a conectat această inițiativă cu angajamentele internaționale ale României.

„România are obligații clare în procesul de aderare la OCDE, iar consolidarea capacității instituțiilor de control – inclusiv prin utilizarea bodycam-urilor și dronelor – înseamnă mai multă credibilitate, mai multă rigoare și un act de justiție mai rapid. Această lege este, în fond, o investiție în siguranță și în încredere. Încrederea personalului silvic că este protejat atunci când își face datoria și încrederea cetățenilor că instituțiile statului au mijloacele necesare pentru a apăra pădurile României", a explicat Diana Buzoianu.

„Probe de netăgăduit”

Ministrul a subliniat valoarea juridică a înregistrărilor video.

„Legea se aplică fără excepții, iar probele video și foto sunt de netăgăduit. Este un pas important spre o România în care legea, tehnologia și curajul merg împreună în lupta pentru protejarea mediului", a conchis ministrul Mediului.

Senatorul USR Aurel Oprinoiu, membru al Comisiei pentru mediu din Senat, a caracterizat inițiativa ca fiind mai mult decât o simplă măsură tehnică.

„Această inițiativă nu este doar o măsură tehnică, ci un semnal clar de respect față de munca silvicultorilor și o declarație de război împotriva tăierilor ilegale și a celor care sfidează legea. Pădurile României trebuie apărate cu fermitate, iar cei care veghează asupra lor merită să o facă în condiții de siguranță și demnitate", a declarat Oprinoiu.

Inițiativa legislativă va ajunge la Camera Deputaților pentru dezbateri și vot final. Dacă va fi adoptată și de camera decizională și va fi promulgată de Președintele României, legea va intra în vigoare.

