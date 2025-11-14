Senator ex-SOS, suspectat de furt. Rucsacul sustras a fost găsit la el în portbagaj
Un senator ales pe listele SOS România este cercetat penal pentru furt după ce ar fi luat un rucsac conținând o tabletă și bani uitat de un bărbat în recepția unui hotel din Piatra Neamț.
Rucsacul a fost găsit în portbagajul mașinii senatorului.
Poliția din Piatra Neamț a fost sesizată de un bărbat care și-a uitat rucsacul în recepția unui hotel din municipiu. Obiectul conținea o tabletă și o sumă de bani.
Identificat prin camerele de supraveghere
După vizionarea imaginilor din camerele de supraveghere, anchetatorii au stabilit că rucsacul a fost luat de un bărbat identificat ca fiind senatorul Gheorghe Daniel-Paul-Romeo, conform surselor apropiate anchetei.
Senatorul a fost depistat ulterior, iar rucsacul a fost găsit în portbagajul autoturismului cu care se deplasa. În cauză a fost deschis dosar penal pentru furt.
Ales pe listele SOS România, acum senator neafiliat
Gheorghe Daniel-Paul-Romeo a fost ales pe listele SOS România, dar în prezent are statutul de senator neafiliat.
Parlamentarul nu are disponibil un CV pe site-ul Senatului, iar cea mai recentă declarație de avere, din ianuarie 2025, consemnează doar un cont în valoare de 250.000 de dolari în criptomonede.