Încă un deputat SOS România a demisionat din partidul Dianei Șoșoacă. Va activa ca neafiliat

SOS România mai pierde un deputat, după ce parlamentarul Risa Enache și-a dat demisia din formațiune. Anunțul ei vine după ce în ultimele luni, partidul Dianei Șoșoacă a pierdut mai mulți aleși din Parlament.

Deputata Raisa Enache şi-a anunţat, luni, la Biroul permanent al Camerei, demisia din partidul S.O.S. România, urmând să activeze ca deputat neafiliat.

Ea a transmis la conducerea Camerei Deputaţilor că începând cu data de 29 august şi-a depus demisia din calitatea de membru al Partidului S.O.S. România şi, pe cale de consecinţă, încetează activitatea în cadrul grupului parlamentar al Partidului S.O.S. România.

Raisa Enachi a fost aleasă deputat în Parlamentul României, circumscripţia electorală nr. 39 Vaslui.

Val de demisii din SOS România

La începutul lunii februarie, SOS a rămas fără cinci parlamentari într-o singură zi, asta după ce un senator și patru deputați au demisionat din formațiune.

Szőke Ecaterina-Mariana, Jianu Iosif-Florin, Ştefan-Alexandru Băişanu şi Andrei Cosmin de la Camera Deputaților au părăsit SOS România în februarie, lor alăturându-se și senatorul Ionel Carp.

Pe de altă parte, demisia deputatei Raisa Enache vine după un lung șir de plecări din partid care au dus la desființarea grupului SOS de la Senat la finalul lunii iunie. Conducerea camerei a fost înștiințată de această situație după ce trei senatori au fost excluși din formațiune de către Diana Șoșoacă.

Cei trei senatori excluși sunt Petrea Dorin Silviu, Clement Sava și Nadia-Cosmina Cerva, șefa grupului SOS România din Senat, înainte de desființarea acestuia.

„PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA desființează Grupul Parlamentar de la SENAT al Partidului S.O.S. ROMÂNIA, interzice categoric acestora să mai folosească numele partidului, dna Nadia-Cosmina Cerva nu mai este liderul de grup de la Senat al Partidului S.O.S. ROMÂNIA, grupul nemaiîntrunind numărul minim de 7 senatori”, se arată în documentul transmis de Diana Șoșoacă conducerii Senatului.

Cu aproximativ două săptămâni înainte, Biroul Executiv Central al SOS România a decis și excluderea lui Neamț Ciprian Ciubuc din grupul de la Camera Deputaților. Decizia a venit după ce deputatul a intrat în conflict deschis cu liderul partidului. Tensiunile au escaladat după ce Ciubuc a acuzat-o public pe Diana Șoșoacă că are o manieră „autoritară" de a conduce partidul.

Dumitru Coarnă, unul dintre liderii SOS, și-a anunțat plecarea din partid la finalul lunii martie, explicând faptul că face acest lucru din cauza „injuriilor, blestemelor” pe care preşedintele S.O.S. România, Diana Şoşoacă, le-ar fi adresat electoratului suveranist.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













