Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean: „Partidele din opoziţie, AUR, SOS România şi POT, au făcut circ. Jenant”

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, arată duminică seară că partidele din opoziţie, AUR, SOS România şi POT, au făcut circ astăzi în Parlament la votul pe cele 4 moţiuni depuse, un demers care s-a dovedit demagogic şi populist.

„Partidele din opoziţie, AUR, SOS România şi POT, au făcut circ astăzi în Parlament la votul pe cele 4 moţiuni depuse, un demers care s-a dovedit demagogic şi populist, toate fiind respinse”, spune Abrudean pe Facebook.

Preşedintele Senatului arată că cei din Opoziţie „au început prin a se certa dacă să participe sau nu la şedinţă, pentru a nu se întruni cvorumul necesar şi să amâne votul pentru mâine, şi au continuat prin a nu-şi vota toţi propriile moţiuni”.

„Jenant. Opoziţia şi-a câştigat locul în Parlament prin votul unor oameni cinstiţi, dornici de a fi reprezentaţi şi respectaţi. Este regretabilă această atitudine iresponsabilă care pare mereu a fi împotriva oricărui parcurs bun pentru România şi oricărei evoluţii pozitive”, apreciază Mircea Abrudean.

Patru moțiuni, toate respinse

Plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului a respins, duminică, în premieră, patru moţiuni de cenzură depuse de Opoziţie împotriva Guvernului Bolojan, care au fost dezbătute, pe rând, în şedinţe de plen separate, începând de la ora 13.00, dezbaterile şi votul prelungindu-se până la ora 20.00.

Premierul Ilie Bolojan a răspuns la fiecare moţiune de cenzură la criticile aduse de partidele din Opoziţie. La şedinţa de plen s-au aflat şi reprezentanţii Guvernului.

Partidele din coaliţia de guvernare nu şi-au exprimat votul, la cele patru moţuni, dar s-au aflat în plen pentru a asigura cvorumul de şedinţă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













