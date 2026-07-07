Incidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere din comuna vecină. Iar edilul a venit cu o justificare pentru faptele sale.

Primarul recunoaște că el este cel din imagini, însă respinge acuzațiile. Susține că nu voia să lase animalele în voia sorții, ci se aștepta ca altcineva să le găsească și să le adopte.

Explicația nu i-a convins însă pe polițiști, care au decis că au de-a face cu un caz de abandon și i-au aplicat amenda.

Totuși, dacă o achită în 15 zile, poate plăti doar jumătate din minimul prevăzut de lege - adică nu mai mult de 1.500 de lei.

Cei doi pui de câine au fost adoptați

Pe de altă parte, povestea are un final fericit pentru cei doi pui de câine, care și-au găsit noi stăpâni.

Primar: ”A fost greșeală mea, deoarece acum o realizez, dar în acel moment, a fost o judecata greșită pentru mine, nu am realizat foarte mult, niciodată nu credeam că se poate ajunge la o asemenea întorsătură de situație și asemenea acuzații. Regret, încă o data, că s-a ajuns la o asemenea anvergura data acestei situații, care, de fapt, nu reprezintă un abandon, din punctul meu de vedere, reprezintă o greșeală a mea, făcută fără prea multă analiză”.