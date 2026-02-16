Federația Națională Mine Energie, afiliată la CNS Cartel ALFA, a anunțat că va organiza pe 19 februarie, un protest în fața Ministerului Energiei, în intervalul orar 12.00 – 17.00. Numărul estimat de participanți va ajunge la 500 persoane.

Treisprezece salariaţi ai Complexului Energetic Oltenia au intrat în greva foamei, vineri, nemulţumiţi de posibilitatea pierderii tichetelor de masă şi de scăderea veniturilor, în ciuda asigurărilor companiei că a fost elaborat un Memorandum pentru ca salariaţii să fie exceptaţi de la măsurile de austeritate.

Venitul mediu net (care ia în calcul atât salariul cât și eventualele alte plăți de natură salarială - tichete, bonusuri etc) a fost de aproape 8.100 de lei anul trecut, conform documentelor oficiale ale companiei.

Spre comparație, câştigul salarial mediu net, în decembrie 2025, a fost 5.914 lei, în creştere cu 299 lei (+5,3%) faţă de luna noiembrie 2025, arată datele Institutului Naţional de Statitică (INS).

Ce revendicări au protestatarii

Astfel, reprezentanții salariaților acuză conducerea Complexului Energetic Oltenia că nu respectă contractele de muncă, după ce angajații care muncesc în condiții dificile nu au primit voucherele de vacanță și tichetele de masă prevăzute.

Printre revendicările sindicaliștilor, se numără: “1. Încalcarea contractelor individuale de muncă ale salariaților din Societatea Complexul Energetic Oltenia SA prin neacordarea voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă (care se acordă salariaților ce lucrează în condiții grele, periculoase, vătămătoare: voucherele de vacanță se acordă pentru recuperarea capacității de muncă, iar tichetele de masă pentru aportul caloric necesar refacerii capacității de muncă pentru activitatea desfășurată în condiții grele).

2. Modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective că urmare a aplicării programului de decarbonare şi de închidere a minelor în perioada 2019-2032, respectiv stabilirea perioadei de acordare a venitului de completare de până la 48 de luni pentru personalul afectat de închiderea capacităților energetice pe bază de cărbune. 3. Formalizarea de urgență a situației minelor Lupeni și Lonea care nu pot fi închise din punct de vedere tehnic la termenele stabilite în studiul G.I.G realizat la solicitarea Comisiei Europene.

4. Eliminarea dezechilibrului grav între energia în bandă și energia sporadică cu efect în creșterea explozivă a prețurilor la energie electrică – Guvernul trebuie să decidă scoaterea din exploatare a capacităților instalate de energie electrică pe bază de lignit și huilă doar atunci când vor fi realizate grupurile pe gaz de la Turceni, Ișalnița și Paroșeni și a grupurilor nucleare 3 și 4 de la Cernavodă.

5. SSH Hidroserv este în concurență cu firme private care nu au aceleași restricții ca aceasta, fapt ce poate duce la concurență incorectă în care firmele private sunt total avantajate, ce ar conduce la eventualul faliment al societății, conform legislației”.

Complexul Energetic Oltenia a transmis joi, într-un comunicat de presă, că având în vedere rolul strategic al societăţii în asigurarea securităţii energetice naţionale, precum şi necesitatea menţinerii unui climat social stabil pentru angajaţi, a fost elaborat un Memorandum privind exceptarea societăţii de la aplicarea prevederilor art. XL şi art. XLI din Legea nr. 296/2023, în vederea acordării de tichete de masă pentru toţi salariaţii Complexului Energetic Oltenia.

„Memorandumul a fost transmis de către Ministerul Energiei Ministerului Finanţelor, pentru avizare. După parcurgerea circuitului de avizare, documentul urmează să fie înaintat spre analiză şi aprobare în şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare. Societatea va continua să acţioneze responsabil pentru protejarea drepturilor angajaţilor şi pentru asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii. Complexul Energetic Oltenia îşi reafirmă angajamentul de a menţine un climat de muncă stabil şi favorabil salariaţilor, bazat pe dialog, într-un cadru legal şi instituţional”, au transmis reprezentanţii companiei.

Răspunsul ministrului Energiei

Ministrul Energiei Bogdan Ivan a anunțat vineri seară că a promovat Memorandumul „încă de la începutul săptămânii”, cu toate că reprezentanții Complexului Energetic Oltenia au transmis joi comunicatul. Oficialul afirmă că drepturile salariaților „nu pot fi negociate”, subliniază că a renegociat la nivel european calendarul de închidere a capacităților pe cărbune și precizează că decizia finală privind Memorandumul aparține premierului.

„La începutul acestei săptămâni, am promovat Memorandumul prin care angajații de la CE Oltenia vor primi banii pentru tichetele de masă. Mi-am asumat această poziție și o susțin prin decizii, documente dar și public, fără echivoc. Din punctul de vedere al Ministerului Energiei, Memorandumul trebuia deja aprobat în ședința Guvernului României. Am spus foarte clar, atât în ședințele de Guvern, cât și în discuțiile cu angajații CE Oltenia, că drepturile oamenilor nu pot fi negociate. Iar CE Oltenia și România nu depinde de 700 de lei/luna/angajat la muncitorii care duc o muncă grea în condiții foarte grele! Pentru a fi credibil, statul român trebuie să fie primul care dă semnalul de corectitudine și predictibilitate față de propriii angajați. Soluțiile pot fi echilibrate și corecte doar atunci când sunt construite prin dialog real, nu prin măsuri luate în grabă. Tensiunile pot fi prevenite prin transparență și responsabilitate”, a transmis pe Facebook, Ministrul Energiei.

Coaliţia de guvernare se reuneşte, luni, de la ora 13.00, în şedinţă, pe fondul tensiunilor privind adoptarea pachetului reformei administraţiei. Premierul Ilie Bolojan declara că vrea adoptarea pachetului săptămâna aceasta, prin ordonanţă de urgenţă, dar PSD impune condiţia introducerii şi a măsurilor de solidaritate. În plus, miniştrii PSD transmit că nu vor aviza o Ordonanţă care nu cuprinde şi măsurile cerute de social-democraţi. Şi UDMR i-a cerut premierului Ilie Bolojan să renunţe la taxele pe proprietate.