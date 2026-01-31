De asemenea, a fost consilier pentru compania de consultanţă Kearney, în proiecte derulate pentru Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite, contribuind inclusiv la promovarea imaginii României în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord. De asemenea, a participat la şase misiuni internaţionale în teatrele de operaţii din Kosovo şi Afganistan.

A fost numit și consilier de stat

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretul privind trecerea în rezervă a generalului Mihai Şomordolea din MApN şi eliberarea sa din funcţia de consilier de stat. De asemenea, şeful statului a semnat decretul prin care Sorin Cîrstea a fost numit consilier de stat şi secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

”Militar de carieră, Sorin Cîrstea are o experienţă vastă în domeniul apărării, acumulată în funcţii de comandă, instruire şi coordonare în structuri operaţionale naţionale şi internaţionale. Între 1990 şi 2017, a ocupat succesiv poziţii în Ministerul Apărării Naţionale, culminând cu funcţia de comandant al Centrului de Operaţii Psihologice. În perioada 2017–2018, a activat în mediul privat în calitate de consilier pentru compania Kearney, una dintre cele mai importante firme de consultanţă la nivel global, în proiecte derulate pentru Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite, contribuind inclusiv la promovarea imaginii României în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord”, conform CV-ului de pe site-ul Administrţiei Prezidenţiale.

Din octombrie 2018, a ocupat, în mod consecutiv, funcţiile de consilier, şef de birou şi şef de serviciu în cadrul Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

”Sorin Cîrstea este absolvent al Şcolii Militare de Ofiţeri Activi de Artilerie şi Rachete Antiaeriene „Leontin Sălăjan”. Este licenţiat al Facultăţii de Electromecanică a Universităţii din Craiova şi al Facultăţii de Psihosociologie a Universităţii din Petroşani, formarea sa fiind completată prin numeroase cursuri postuniversitare, de specializare şi perfecţionare, atât în România, cât şi în străinătate. În parcursul profesional, a fost invitat, în repetate rânduri, pentru a preda la cursurile Şcolii NATO Oberammergau, iar în prezent este profesor asociat la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, notează Administraţia Prezidenţială.

De asemenea, a participat la şase misiuni internaţionale în teatrele de operaţii din Kosovo şi Afganistan, în cadrul comandamentelor KFOR, ISAF şi RS.

”Pentru rezultatele sale excepţionale, i-au fost conferite numeroase ordine şi distincţii, printre care: Steaua de Bronz (SUA), Medalia NATO pentru Serviciu Merituos, Medalia SUA pentru Serviciu Merituos, Crucea comemorativă a Italiei pentru misiuni militare de pace, Steaua Poloniei pentru misiunea din Afganistan, Medalia Naţională „Ghazi (Hero) Mir Bacha Khan” (Afganistan), precum şi Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler cu însemne de război şi Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Comandor”, menţioneză Preşedinţia.

Sorin Cîrstea este căsătorit şi are 2 copii.

