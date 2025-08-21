Fermierii români, loviți puternic de secetă. Recolte mai mici și cu 30% față de anul trecut

Se anunță încă un an cu producții reduse de porumb și floarea-soarelui. În cazul primei culturi, un raport recent arată că am putea culege doar 7,6 milioane de tone din toată țara, față de cele 9 milioane estimate inițial.

Fermierii sunt și mai pesimiști la cum arată câmpurile. Se tem că vor culege chiar mai puțin, atunci când va începe recoltarea.

Cantitatea totală de precipitații, de la 1 mai și până acum, a fost de doar 80 de litri pe metru pătrat, la Giulvăz, în județul Timiș — mai puțin decât într-o singură lună obișnuită.

Pământul este plin de crăpături. Singurele parcele verzi sunt cele irigate.

Alexander Degianski, fermier: „Într-un an normal, într-o cultură bună, faci 10-12 tone. În acest porumb faci 500 de kilograme, o tonă maximum.”

Departamentul de Agricultură al SUA estimează că România va produce cu aproape două milioane de tone de porumb mai puțin decât se preconiza inițial.

A fost redusă și prognoza pentru floarea-soarelui, la 2,24 milioane de tone. Pe câmp, fermierii calculează deja pierderile.

Nicolae Apopi, fermier: „Avem o diferență de producție față de anul trecut, în jur de 30%.”

Și suprafețele cultivate sunt mai mici.

Milan Kelo, fermier: „Pe raza orașului Nădlac mai există semănat aproximativ 25% porumb și presupunem că de anul următor se va reduce la jumătate.”

În acest moment pentru cultura de porumb este secetă pedologică în aproximativ două treimi din țară.

Iuri Leteanu, agricultor: „Sunt zone în care porumbul nici nu a mai ajuns la faza asta de dezvoltare.”

Și anul trecut am avut o producție slabă de porumb — mai bine de jumătate față de 2021.

Cezar Gheorghe, specialist în domeniul agriculturii:

„Declanșează o stare de nervozitate în piață, pentru simplul fapt că toată lumea vrea semințele. La porumb avem o problemă. Vom vedea în această toamnă terminale goale în portul Constanța, cu mai puțină marfă operată. Noroc cu grâul, care ne scoate cât de cât la liman în acest an.”

Ministerul Agriculturii a început deja inventarierea culturilor afectate.

