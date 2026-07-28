Corespondent Știrile PRO TV: „Nava, pe care se află 186 de pasageri și 52 de membri ai echipajului, a rămas blocată în nisip luni noaptea, în zona punctului de frontieră Gârla Mare.

Avea ca destinație finală orașul Vidin, din Bulgaria, însă ambarcațiunea nu a mai putut înainta. Este prinsă într-un banc de nisip, într-o zonă unde apa a scăzut foarte mult.

Până acum, pasagerii de pe navă nu au cerut ajutorul autorităților române, dar acestea sunt pregătite să intervină în caz de nevoie, mai ales că mulți dintre ei sunt persoane în vârstă.

Potrivit autorităților din zonă, nava nu are cum să fie deblocată. Practic, va putea înainta doar când va crește nivelul apei.

De altfel, Dunărea a scăzut în această perioadă la minime istorice, cum nu au mai fost de câteva decenii, din cauza secetei din Europa, motiv pentru care au fost impuse restricții de navigație pe sectoarele critice.”