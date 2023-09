Se schimbă harta agricolă a ţării. Unde au mutat verile toride producția de porumb și de floarea-soarelui

Verile toride au mutat producția de porumb și de floarea-soarelui în Moldova și în Transilvania. Fermierii din aceste zone sunt mulţumiţi de rezultat. Recolta lor este de 3 ori mai bună ca a celor din sudul României.

Culturile de porumb și de floarea-soarelui sunt cele care ne-au așezat de multe ori în fruntea producătorilor europeni însă anii tot mai secetoși ne dau de furcă. Forţaţi de situaţie, agricultorii încearcă să se adapteze.

În mod tradițional zona de sud a țării și Câmpia de vest erau cunoscute drept cordon al cerealelor. Cu alte cuvinte aici era concentrată cea mai mare parte din producția de porumb și floarea-soarelui din țara noastră.

În ultimii ani doi ani au intrat în joc însă județe din centrul și nordul țării precum Albă, Mureș, Brașov, Suceava și Botoșani.

Fermele de aici s-au extins și, ajutate de vreme, au reușit să încline balanța în favoarea lor. Acum, mai bine de jumătate din recolta este produsă pe terenurile de aici, în timp ce fermierii din vest și sud își numără pierderile.

Alina Crețu, reprezentant al Forumului Agricultorilor din România: ”Acest trend de modificare a zonelor de cultivare a porumbului este dat și de schimbările climatice. Din păcate, în zona de sud anul acesta avem producții de la zero sau 500 de kilograme pe hectar în timp ce în zona de centru, nord, producțiile au depășit, 7,8,9 chiar 10 tone în sistem neirigat”.

Nicolae Nemeș, de plidă, cultivă mai bine de 700 de hectare de cereale în Vințu de Jos, județul Albă. Ne spune că perioadele cu ploi i-au salvat culturile.

Nicolae Nemeș – agricultor: ”La porumb ne ridicăm undeva către 6 tone la floarea soarelui undeva la 3500 am scos la hectar sunt zone în Sud unde am înțeles că săracii fermieri ajung la 1000 de kg la fel și la floare”.



Fermierii din centrul și vestul țării sunt, de altfel, și cei care salvează producția din acest an, estimata la 9,5 milioane de tone de porumb și puțin peste un milion de tone la floarea-soarelui.

Ion Cioroianu, vicepeședintele Asociației Fermierilor din România: ”Pentru fermierii de sud înseamnă că trebuie să meargă mai mult pe culturile de toamnă, culturi care se seamănă toamna, adică grâu, orz, rapiță, ca să fie siguri de recolte”.

Alte variante sunt soiurile aclimatizate sau sistemele de irigații.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 25-09-2023 19:31