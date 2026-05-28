Măsura a fost luată în urma verificărilor efectuate de o comisie mixtă formată din reprezentanți ai CNAIR, DRDP Craiova și DRDP Cluj, care au confirmat că starea drumului permite reluarea traficului în condiții de siguranță.

Restricții de circulație pe timpul nopții

Totuli, autoritățile anunță că în perioada 29 mai – 30 iunie 2026, circulația va fi închisă pe timpul nopții, în intervalul 20:00 – 09:00. Începând cu 1 iulie 2026, programul de restricție se modifică, iar drumul va fi închis noaptea între orele 21:00 – 07:00.

Reguli pentru șoferi

„Menționăm că limita de viteză pe acest sector de drum este de maximum 30 km/oră, iar accesul autoturismelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone este interzis. Respectarea acestor restricții este obligatorie pentru evitarea unor evenimente periculoase și pentru deplasarea în condiții de siguranță”, arată CNAIR.

Circulația rutieră se poate închide sau restricționa, pe durata limitată, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile (ceață, ploi torențiale, furtună, etc.) sau ca urmare a unor fenomene cum sunt avalanșele, căderile de stânci si ebulmentele.