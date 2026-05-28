„Un lucru este foarte clar: Europa nu va fi niciodată un mediator neutru între Rusia şi Ucraina, pentru că noi suntem de partea Ucrainei şi ne apărăm propriile interese fundamentale în domeniul securităţii", a subliniat, în urma unei reuniuni a miniştrilor de Externe ai Uniunii Europene (UE), la Limasol, în Cipru, Kaja Kallas.

Pe de altă parte, şefa diplomaţiei europene a declarat joi că nu este în interesul nimănui ca războiul dintre Iran şi Statele Unite să continue, în condiţiile în care preşedintele american Donald Trump avertizează în legătură cu o reluare a ostilităţilor în cazul unui eşec al negocierilor.

„Ei se află, chiar în acest moment, în această zonă foarte periculoasă dintre război şi pace, şi nu este în interesul nimănui ca acest război să continue", a subliniat Kallas.