Posturile disponibile care au contracte cu o valabilitate până la finalul anului 2028 sunt următoarele:

•Două posturi pentru administrator infrastructură IT. Se cer minimum cinci ani experiență, iar salariul net este de 15.210 lei.

•Un administrator pentru servere aplicații, tot minimum cinci ani experiență necesară în domeniu, iar salariul net este de 15.210 lei.

•Administrator baze de date& Data Warehouse - minimum cinci ani experiență în domeniu, iar salariul net este de 15.210 lei.

Un expert interoperabilitate sisteme informatice - minimum trei ani experianță, iar salariul net este de 14.625 lei.

Studiile și abilitățile cerute sunt următoarele:

• studii superioare (informatică, matematică, inginerie, IT, telecom, științe economice);

• experiență solidă în administrare infrastructură / servere / baze de date / interoperabilitate;

• cunoașterea limbii engleze (nivel mediu);

• capacitate de lucru în echipă, responsabilitate și dorință de a construi soluții publice care chiar se văd.

Dosarele se depun până la data de 2 martie, iar interviul va avea loc în data de 6 martie.

Toate detaliile despre condiții, atribuții și bibliografie sunt disponibile pe site-ul mfe.gov.ro/cariera.