Această măsură ar elimina costurile suplimentare pe care românii le plătesc în prezent atunci când achiziționează mașini, locuințe sau pachete turistice în străinătate, susține inuițiatorul legii,deputatul USR Cezar Drăgoescu.

De exemplu, în Ungaria, prețurile pentru serviciile de telefonie mobilă sunt exprimate în forinți. În contrast, în țara noastră, acestea sunt exprimate în euro, iar plata se face la cursul din ziua în care a fost emisă factura.

Proiectul modifică și completează Ordonanța privind protecția consumatorilor (OG 21/1992), introducând obligația ca, în cazul contractelor pentru bunuri și servicii cu preț exprimat în euro sau în altă monedă străină, operatorii economici să emită facturi în lei, calculate la cursul BNR din ziua precedentă emiterii facturii.

Totodată, operatorilor economici le va fi interzis să aplice marje, adaosuri, comisioane sau alte costuri suplimentare peste cursul oficial.

„Astăzi am depus un nou proiect de lege împreună cu colegii mei de la USR. Este un proiect care vine ca și o completare la un proiect pe care l-am depus de câteva săptămâni, iar cetățenii au fost foarte încântați de ideea pe care am propus-o și de aceea am zis să o extindem. Acum câteva săptămâni am depus un proiect de lege prin care toate facturile emise de operatorii de telefonie mobilă, care au prețurile afișate în euro - după cum știți că abonamentele sunt în euro, iar facturile sunt exprimate în lei - această conversie să se facă la cursul BNR. Pentru că, de regulă, în practică, cum se întâmplă, este că operatorul de telefonie mobilă, pentru că la el ne referim cu proiectul anterior, folosește cursul BNR plus o marjă de 2% - 3% - 4% în funcție de operator”, a declarat Drăgoescu la Parlament.

Potrivit acestuia, proiectul de lege depus miercuri extinde această prevedere către toți operatorii economici.

„Și aici mă refer, pentru că nu știu, probabil că din practică știți, sunt multe firme de leasing care au un curs propriu, care este BNR plus 3, 4, 5, 7, 8% chiar, sunt dealeri auto care folosesc un curs de schimb atunci când facturează către clientul final mult mai mare decât cursul oficial BNR. Și, de aceea, am venit cu acest proiect de lege care spune: 'Dacă vrei să afișezi prețul în euro, foarte bine, este dreptul fiecărui agent economic să facă acest lucru, însă ulterior când vei factura către clientul final, către consumator, ești obligat să faci lucrul acesta la cursul BNR'. Asta va însemna și o economie de bani în buzunarele românilor, pentru că facturile, din punctul meu de vedere, vor fi mai mici, și reprezintă o transparență și o intrare în normalitate și o oprire a 'haiduciei' care se întâmplă pe acest segment în momentul de față. Deși poate unii o să zică faptul că impactul este destul de mic, să știți că vorbim de niște zeci de milioane de euro, zeci sau chiar sute de milioane de euro care sunt luate din buzunarele românilor în acest fel și duse în buzunarul companiilor”, a spus deputatul.

Deputatul mai precizează că proiectul obligă operatorii economici să informeze clar consumatorii, la semnarea contractului, despre modul de calcul al facturilor. Contractele aflate deja în derulare vor trebui actualizate în termen de 90 de zile, iar dacă operatorul nu face acest lucru voluntar, actualizarea se va aplica automat.

El a adăugat că ANPC va fi instituția responsabilă cu sancționarea operatorilor care nu respectă legea.