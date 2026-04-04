Autoritatea de reglementare a pieţei de energie (EPDK), organismul public de control al sectorului, a anunţat, într-un comunicat de presă, că preţurile la electricitate se majorează cu o medie de 25% pentru abonaţii casnici, o creştere similară fiind şi în cazul gazelor.

Preţul mediu pentru 100 KW/h se situează astfel la 323,8 lire turceşti, echivalentul a 6,3 euro, un nivel mult sub media Uniunii Europene (de circa 28 euro pe 100 KW/h).

Creşterea este de 17,5% în sectorul serviciilor publice, de 5,8% în industrie şi de 24,8% în agricultură, a informat EPDK.

De asemenea, preţurile la gaze naturale cresc de sâmbătă cu o medie de 25%, a anunţat distribuitorul public Botas - tarifele variind între 10 şi 18 lire (0,2 - 0,35 euro) în funcţie de abonat, echivalentul a 1 - 1,7 lire (0,02 şi 0,03 euro) pe Kw/h, adică aproximativ a cincea parte din media europeană.

Puternica scumpire a petrolului pe piaţa mondială, cauzată de războiul declanşat de Statele Unite ale Americii şi Israel împotriva Iranului, va afecta dur economia turcă, deoarece ţara depinde în mare parte de importuri, în special de gaze, pentru aş acoperi nevoile energetice.