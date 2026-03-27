Restricţia comercială va intra în vigoare sâmbătă pentru o perioadă iniţială de o lună, a declarat prim-ministrul Moustafa Madbouly.

„Magazinele, centrele comerciale, restaurantele şi cafenelele vor fi toate închise în timpul săptămânii la ora 21:00, cu excepţia zilelor de joi şi vineri” – serile de weekend – „când le vom permite să rămână deschise până la ora 22:00”, a precizat el, justificând aceste măsuri prin creşterea facturii la gazul importat.

Înainte de război, „factura noastră lunară era de 560 de milioane de dolari (aproximativ 466 de milioane de euro) pe lună. Astăzi, pentru aceeaşi cantitate”, preţul acesteia a ajuns la „1.650 de milioane” (aproximativ 1,483 miliarde de euro), a detaliat Madbouly.

„Cu cât vom fi mai capabili să raţionalizăm, cu atât, în calitate de cetăţeni, vom contribui la reducerea facturii lunare pe care statul este obligat să o suporte”, a adăugat el, subliniind că ţara trebuie să se pregătească pentru „cel mai rău scenariu” în faţa unui război cu un deznodământ incert.