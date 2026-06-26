Doi bărbați ar fi furat bani și bunuri în valoare de circa 2.000.000 de euro din casa unui cetățean italian din comuna Corbeanca, atât prin folosirea unei chei autentice obținute anterior, cât și prin forțarea ușilor de acces, după ce ar fi dezactivat și sustras sistemele de alarmă și supraveghere video montate la imobil.

„Persoanele cercetate ar fi sustras numeroase bunuri și valori, printre care ceasuri de lux, bijuterii din aur și platină, articole vestimentare și accesorii aparținând unor mărci de lux, obiecte decorative și de mobilier, electrocasnice, echipamente electronice, documente personale, precum și importante sume de bani. De asemenea, dintr-un autoturism aparținând persoanei vătămate ar fi fost sustrași aproximativ 5.000 de euro. Prejudiciul total estimat în cauză este de aproximativ 2.000.000 de euro”, arată sursa citată.

Percheziții în Ilfov și Călărași

Joi, polițiștii au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară la imobile situate în județele Ilfov și Călărași. În urma activităților desfășurate au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri susceptibile a proveni din săvârșirea infracțiunilor cercetate, precum și înscrisuri și terminale mobile utilizate de persoanele bănuite.

În cadrul perchezițiilor au fost descoperite și ridicate, în vederea efectuării de verificări de specialitate, arme și muniție deținute de o altă persoană, respectiv un pistol neletal, două arme de vânătoare și aproximativ 1.750 de cartușe de diferite calibre. Cu privire la acestea au fost sesizați polițiștii specializați din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.

Polițiștii au recuperat bunuri de un milion de euro

În urma activităților desfășurate, polițiștii au recuperat o parte semnificativă din bunurile sustrase, respectiv ceasuri de lux, bijuterii și alte obiecte de valoare, estimate la aproximativ 1.000.000 de euro.

Cele două persoane au fost reținute, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov cu propuneri procedurale.

Pe data de 20 mai, polițiști din cadrul Poliției Orașului Buftea au fost sesizați, prin 112, de către un cetățean străin cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns prin efracție în locuința sa, situată în comuna Corbeanca, de unde ar fi sustras mai multe bunuri de valoare.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acțiuni Speciale Ilfov, Poliției Orașului Balotești și IPJ Călărași.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, sub supravegherea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și dispunerii măsurilor legale care se impun.