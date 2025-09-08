Femeia agresată de iubit într-un parc din București nu mai voia să locuiască cu el. A fost apărată de trei tinere

Cazurile de violență la adresa femeilor s-au înmulțit. În Capitală, într-un parc din cartierul Drumul Taberei, un bărbat a fost filmat în timp ce își agresa partenera și o amenința cu moartea.

După ce mai multe persoane au ignorat ce se întâmplă, victima a fost salvată de câteva tinere care au protejat-o până când un polițist aflat în timpul liber l-a imobilizat pe agresor.

Tânăra amenințată are 31 de ani, iar când partenerul său, de aceeași vârstă, a început să devină agresiv a cerut ajutorul celor din jur. Trei fete aflate la picnic au apărat-o de agresor.



Dana Maria Ianc, Martoră: „Am văzut că un bărbat fugărește o femeie și cerea ajutor. Era foarte multă lume în parc, dar nimeni nu voia să o ajute. Inițial se dusese unde se închiriază hidrobicicletele și se ascunsese acolo, doar că femeia de acolo a gonit-o și a țipat la ea și după a venit la noi disperată. Ne ruga să sunăm la poliție”.

Femeia amenințată locuia împreună cu agresorul și cu mama acestuia, dar nu ar mai fi vrut să stea cu ei.

Un polițist de 26 de ani, de la ordine publică, aflat în timpul liber, a observat incidentul și l-a imobilizat pe agresor până la sosirea echipajelor de poliție chemate la caz.

Alin Mădălin Ionescu, agent de Poliție la Secția 25: „M-am apropiat de el, i-am cerut să rămână pe loc, le-am întrebam ce s-a întâmplat, mi-au spus că și-a agresat concubina, se vedea clar că este speriată și la rândul ei a susținut că este sechestrată, bătută și amenințată.”

Agenții chemați să intervină au întocmit un formular de evaluare a riscului care a indicat faptul că victima se află într-un risc iminent însă aceasta a refuzat emiterea ordinului de protecție și nu a doprit să depună plângere penală împotriva agresorului.

Din acest motiv, individul de 31 de ani a fost amendat doar cu 700 de lei pentru tulburare liniștii și ordinii publice.



