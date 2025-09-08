Femeia agresată de iubit într-un parc din București nu mai voia să locuiască cu el. A fost apărată de trei tinere

Stiri actuale
08-09-2025 | 19:13
×
Codul embed a fost copiat

Cazurile de violență la adresa femeilor s-au înmulțit. În Capitală, într-un parc din cartierul Drumul Taberei, un bărbat a fost filmat în timp ce își agresa partenera și o amenința cu moartea.

autor
Cristina Dobre

După ce mai multe persoane au ignorat ce se întâmplă, victima a fost salvată de câteva tinere care au protejat-o până când un polițist aflat în timpul liber l-a imobilizat pe agresor.

Tânăra amenințată are 31 de ani, iar când partenerul său, de aceeași vârstă, a început să devină agresiv a cerut ajutorul celor din jur. Trei fete aflate la picnic au apărat-o de agresor.

Dana Maria Ianc, Martoră: „Am văzut că un bărbat fugărește o femeie și cerea ajutor. Era foarte multă lume în parc, dar nimeni nu voia să o ajute. Inițial se dusese unde se închiriază hidrobicicletele și se ascunsese acolo, doar că femeia de acolo a gonit-o și a țipat la ea și după a venit la noi disperată. Ne ruga să sunăm la poliție”.

Femeia amenințată locuia împreună cu agresorul și cu mama acestuia, dar nu ar mai fi vrut să stea cu ei.

Un polițist de 26 de ani, de la ordine publică, aflat în timpul liber, a observat incidentul și l-a imobilizat pe agresor până la sosirea echipajelor de poliție chemate la caz.

Citește și
manelist
Manelistul Gheorghiță Sava, care și-a sechestrat iubita și a încercat să-i dea foc, condamnat la 19 ani de închisoare

Alin Mădălin Ionescu, agent de Poliție la Secția 25: „M-am apropiat de el, i-am cerut să rămână pe loc, le-am întrebam ce s-a întâmplat, mi-au spus că și-a agresat concubina, se vedea clar că este speriată și la rândul ei a susținut că este sechestrată, bătută și amenințată.”

Agenții chemați să intervină au întocmit un formular de evaluare a riscului care a indicat faptul că victima se află într-un risc iminent însă aceasta a refuzat emiterea ordinului de protecție și nu a doprit să depună plângere penală împotriva agresorului.

Din acest motiv, individul de 31 de ani a fost amendat doar cu 700 de lei pentru tulburare liniștii și ordinii publice.

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, parc, femeie atacata, salvata,

Dată publicare: 08-09-2025 19:10

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
Manelistul Gheorghiță Sava, care și-a sechestrat iubita și a încercat să-i dea foc, condamnat la 19 ani de închisoare
Stiri actuale
Manelistul Gheorghiță Sava, care și-a sechestrat iubita și a încercat să-i dea foc, condamnat la 19 ani de închisoare

Cântărețul de manele din București care și-a sechestrat acum doi ani iubita într-o mașină pe care a incendiat-o a fost condamnat la 19 ani și 8 luni de închisoare.

Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul” profesorilor
Stiri actuale
Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul” profesorilor

Pentru o bună parte din cele 3 milioane de preșcolari și elevi noul an școlar a început în forță.

Premiul cel mare la Loto 5/40 a fost câștigat cu un bilet pus online, la extragerea din 7 septembrie 2025
Stiri actuale
Premiul cel mare la Loto 5/40 a fost câștigat cu un bilet pus online, la extragerea din 7 septembrie 2025

Premiul la categoria I a jocului Loto 5 din 40, în valoare de peste 1,44 milioane de lei (peste 280.000 euro), a fost câştigat la extragerea de duminică

Recomandări
Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul” profesorilor
Stiri actuale
Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul” profesorilor

Pentru o bună parte din cele 3 milioane de preșcolari și elevi noul an școlar a început în forță.

Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea ”KGB”-ului belarus secrete despre România
Stiri Justitie
Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea ”KGB”-ului belarus secrete despre România

Un fost șef al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova a fost reținut de DIICOT pentru trădare, după ce a vândut secrete de stat ale României către ”KGB”-ul din Belarus. Spionul a fost prins cu ajutorul serviciilor din Ungaria și Cehia.

Peste 1,7 milioane de români vulnerabili nu au aplicat pentru ajutorul la factura de energie. Mulți nu știu cum să se înscrie
Stiri Sociale
Peste 1,7 milioane de români vulnerabili nu au aplicat pentru ajutorul la factura de energie. Mulți nu știu cum să se înscrie

Interesul pentru sprijinul de 50 de lei acordat de stat pentru plata facturilor la electricitate este mic. Doar 380.000 din peste 2 milioane de consumatori cu venituri reduse s-au înscris.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Septembrie 2025

48:05

Alt Text!
La Măruță
8 Septembrie 2025

01:31:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Septembrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28