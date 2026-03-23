Alături de alți patru indivizi, bărbatul fusese implicat într-un scandal, în incinta unui restaurant. Reprezentanții Poliției au transmis că arma s-a descărcat accidental în timpul misiunii. Bărbatul a fost rănit în zona lombară.

Alți trei bărbați au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, însă nu au avut nevoie de internare.

O anchetă va stabili condițiile în care s-a descărcat arma în timpul misiunii.

Patricia Socaciu, agent principal de poliție: „Polițiștii din cadrul municipiului Câmpia Turzii au fost sesizați prin apel la 112 că pe terasa unui restaurant din municipiu are loc o altercație fizică între mai multe persoane. Una dintre acestea a folosit un obiect tăietor. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au identificat un tânăr de 21 de ani care prezenta o plagă la nivelul coapsei, acesta indicând direcția în care s-ar fi deplasat persoanele implicate.”