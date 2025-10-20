Scandal pornit de la poze indecente: un adolescent de 16 ani a fost reținut după ce a rănit grav un tânăr de 19 ani în Mureș

20-10-2025 | 16:33
politia

Caz șocant în județul Mureș. Un tânăr de 19 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovit în cap cu un obiect dur de un băiat de 16 ani.

Reka Bereczki

Cei doi s-au certat după ce adolescentul ar fi postat pe internet poze indecente cu sora victimei. Băiatul este reținut de polițiști, pentru 24 de ore.

Cei doi sunt din localitatea Petelea, județul Mureș. S-ar fi luat la ceartă după ce adolescentul de 16 ani, supărat ca sora tânărului l-a părăsit, după o relaţie de câteva luni, ar fi vrut să se răzbune. Şi a ar fi postat pe o rețea socială mai multe fotografii cu ea, în ipostaze intime.

Vecin: Atât o zis că de ce o băgat pe sora lui pe (Facebook) în pielea goală și o zis că hai că îți arăt eu și o aruncat niște vorbe și de acolo a ieșit toată treaba”.

De la schimbul de replici dure s-a ajuns repede la bătaie. Tânărul de 19 ani a fost lovit în cap cu un obiect dur, spun procurorii.

Tânărul a fost transportat în stare gravă la spital. A fost operat iar medicii sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire. Între timp, agresorul a ajuns la poliţie.

Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș: În urma probatoriului administrat, față de tânărul bănuit de comiterea faptei a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore”.

Adolescentul de 16 ani este cercetat deocamdată pentru fapte de violență.

Sursa: Pro TV

