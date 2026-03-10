În imagini apare momentul în care o persoană este căzută la pământ, în timp ce alte două o lovesc cu pumnii și picioarele.

Incidentul a fost observat marți în jurul orei 06:30 de polițiști rutieri care se deplasau către o activitate operativă în mediul rural. „Polițiștii au observat desfășurarea unei altercații între mai multe persoane, pe Bulevardul Bucureşti din municipiul Ploieşti, manifestată prin exercitarea unor acte de violență fizică în spațiul public", a transmis IPJ Prahova.

La fața locului, oamenii legii l-au identificat pe șoferul de 46 de ani, care a declarat că conflictul a pornit de la neînțelegeri privind efectuarea unei curse. Au fost identificați și ceilalți doi participanți – adolescenții de 17 și 15 ani.

Cazul a fost preluat de polițiștii Secției nr. 4 Ploiești, care i-au dus pe cei implicați la sediu pentru verificări. „Se urmărește stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul", au precizat reprezentanții IPJ Prahova.