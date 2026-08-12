Corespondent PROTV: „Scandalul a început aproape de miezul nopţii, iniţial între doi adolescenţi. Însă, cum rudele lor erau în apropiere, Piaţa Operei s-a umplut în scurt timp de membri ai celor două clanuri, iar lucrurile au degenerat.

Din cauza scandalului creat, oamenii din zonă au chemat ajutoare, iar la faţa locului au venit polițiști, jandarmi, dar şi echipaje de la trupele speciale.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, deşi unii martori susţin că s-au folosit şi cuţite. Nouă persoane au fost duse în total la audieri. Însă scandalul s-a mutat şi la secţie, unde a fost nevoie de intervenția jandarmilor, care au format un scut, pentru a-i opri.

La final, două persoane - adolescentul de 17 ani de la care a pornit totul, dar şi mama lui - au fost reţinuţi.

În plus, toţi cei nouă audiaţi au fost amendaţi cu câte o mie de lei, pentru tulburarea liniştii publice.”