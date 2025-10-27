FILIT, un ”fenomen unic în țară”. ”Tinerii sunt pe telefoane. Și ceea ce fac cărțile e că te scot de acolo”

Peste 20.000 de oameni au participat la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere de la Iași, care și-a închis duminică noapte porțile.

Printre invitați au fost scriitori ale căror opere s-au vândut în zeci de milioane de exemplare, în toată lumea. Ori scriitori-soldați, care luptă pe frontul din Ucraina.

Au fost organizate mai multe întâlniri cu scriitori, în licee din Iași. Tinerii i-au avut în față pe scriitorii de origine germană Nikola Scott și Nick Bradley. Ambii au publicat în România romane devenite bestseller.

Nikola Scott, autoare: ”Este minunat să vezi atât de mulți tineri, cum e aici, îndrăgostiți de citit și poate de scris”.

Nick Bradley, scriitor:”Sunt impresionat de FILIT, este un festival extraordinar. Destul de des, tinerii sunt pe telefoane. Și ceea ce fac cărțile e că te scot de acolo. În social media, totul se întâmplă foarte repede și oamenii sunt distrași. Alături de o carte îți permiți să îți imaginezi și să intri în altă lume”.

Premiul liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte a anului 2024 a fost câștigat de Ioana Bâldea Constantinescu, pentru romanul ”Castelul din orașul meu”.

Elevă: ”FILIT-ul și toate aceste evenimente culturale creează o comunitate. Știi că intri într-o cameră și toată lumea a intrat în contact cu aceeași operă cu care ai intrat și tu. Eu mi-am făcut foarte mulți prieteni în această comunitate”.

”Reporter: Ce e pentru tine literatura?

Elevă: Pentru mine e o sursă de imaginație. Când citesc, simt că mă duc în altă lume… timpul se oprește și ce văd în fața mea e ce se întâmplă în carte”.

”Literatura ar trebui să fie urgență națională”

Anul acesta, au fost organizate 200 de evenimente în cadrul festivalului, la care au participat peste 2.000 de elevi.

Traian Ciobotaru, inspector școlar general adjunct ISJ Iași: ”Peste 2.000 de elevi din unitățile de învățământ preuniversitar din Iași au participat la activități coordonate de colegii mei. Ceea ce se întâmplă la Iași, de 13 ediții, este un fenomen unic în țară, întrucât elevii noștri, iubitorii de lectură, iubitorii de cultură se întâlnesc și discută aplicat despre ceea ce este, poate, cel mai frumos în această lume — și anume o poveste frumoasă, scrisă cu drag, de cei contemporani cu noi".

Emil Munteanu, profesor de limba română: ”Literatura, așa cum spunea Matei Vișniec, ar trebui să fie urgență națională și cei de sus ar trebui să înțeleagă că a introduce cel puțin o oră de lectură în școlile românești este chiar necesar”.

A fost lansat și un volum colectiv de povestiri, la care au contribuit scriitori ucraineni care luptă în războiul cu Rusia. Cartea se numește ”Mecanisme de apărare. 12 scriitori ucraineni în război”.

