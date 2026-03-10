Poate că faptele directoarei n-ar fi fost descoperite niciodată, dacă aceasta n-ar fi postat, în noiembrie, mai multe fotografii pe contul personal de Facebook. Femeia era în concediu pe o plajă din Egipt, deși, ca manager de unitate școlară, era obligată să fie în instituție.

Inspectoratul școlar a mers în control și a constatat că în locul directoarei, la o clasă de nivel primar era lăsată să predea fiica acesteia, care nu era învățătoare, ci bibliotecară.

Mai mult, inspectorii au constatat că directoarea nu avea de fapt studii superioare, iar diploma de absolvire a Universității București, pe baza căreia fusese angajată, era de fapt falsificată. Directoarei i-a fost desfăcut contractul de manager încă din luna noiembrie, dar a rămas de atunci învățătoare în școala gimnazială nr. 2 din Giurgiu.

Ca să vadă cum au fost cheltuiți banii școlii în ultimii trei ani, inspectoratul a făcut și un audit, iar acesta a scos la iveală că femeia cumpărase cu banii școlii zeci de obiecte care nu se aflau în patrimoniu- telefoane mobile, laptopuri, aparate de aer condiționat, aspiratoare, inclusiv o perie de păr.

Atunci a fost sesizat Parchetul General, iar directoarea panicată a încercat să aducă obiectele de acasă și să le împrăștie prin școală. A fost surprinsă pe camere, iar aceste filmări au devenit probe în dosar.

Fosta directoare este în prezent reținută, iar procurorul de caz va decide după amiază dacă va fi arestată preventiv, așa cum propun anchetatorii.